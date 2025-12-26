影/散布消滅我主權言論最重「關3天」！蔡正元憂：民進黨很會擴大解釋

行政院會今天（26日）通過《社維法》部分條文修正草案，在公共場所，散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，將處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。前立委蔡正元認為，相關的規定不夠嚴謹，也不夠明確，同時他也擔憂，民進黨很會擴大解釋。

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元在中天節目《辣晚報》表示，他認為《社會秩序維護法》的處理，還不太嚴謹。因為公共事務需要很大的空間，社會才會進步。但那個法律的規定本身不夠明確，比如說仇恨式言論，什麼叫仇恨式言論？定義在哪？

廣告 廣告

行政院會後記者會。（圖／中天新聞）

蔡正元說，這個本身在法律上要更節制一點，比如宣揚境外敵對勢力，那如果今天有人說，大陸的高鐵很好，這算不算宣揚敵對勢力？至於上街頭去宣揚，可能是指有一些團體在街頭上做些什麼事，但我們自詡民主自由，這樣做好嗎？而且民進黨很會擴大利用，偽造私文書是很輕的罪，但遇到了國民黨就羈押黨工，跨越法律的界限，念法律如果碰到這種不尊重法律精神、法律條文的統治者，很難自圓其說。

蔡正元指出，「我要對他做些什麼行為，那就是仇恨的階段，所以仇恨是有一個在法學上可以討論的範圍，就是什麼叫恨，要有行動才能證明是恨，如果只是嘴巴批評批評你，那沒有到所謂恨的地步，也沒有到仇的地步。」

行政院。（圖／報系資料照）

同台的前立委郭正亮補充，按照現在朝野的氛圍，行政院版《社維法》修法應該很難通過。

延伸閱讀

鄭麗文首度鬆口談訪陸時程！盼明年上半年與習近平會面

首波「藍白合」確定了 李乾龍：新竹市長禮讓高虹安不再推人

鄭麗文批賴清德毀憲亂政 直言其真正忌憚對象是蔡英文