影/整台車都改！台中短褲辣妹被警攔 最高恐罰近5萬

台中市警方日前執行巡邏勤務，在崇德路2段發現一輛機車高速行駛，且排氣管的聲音異常大聲，員警當街攔查，才發現是一名20歲的女騎士，而且整台車幾乎都改裝，連大燈都沒裝，當場被警方開罰並扣車，警方告訴女子，必須將機車重新檢驗，驗車通過才能把牌照領回。

台中一名20歲熱褲辣妹騎改裝機車被員警攔查，當場被扣車。（圖／警方提供）

17日凌晨0時許，台中市政府警察局第五分局四平派出所員警行經崇德路2段時，發現一輛疑似改裝機車，從眼前高速呼嘯而過，而且排氣音量異常大聲，員警察覺有異上前攔查，是一名相當年輕，年僅20歲的辣妹女騎士。

台中柯姓女騎士，騎改裝機車，排氣管異常大聲引起警方注意。（圖／警方提供）

柯姓女騎士將車停在紅路燈前，員警要求柯女將機車立起來，但柯女表示沒辦法，因為已將機車中柱拆除，警方調查後發現整台機車幾乎全都經過改裝，不只後照鏡太小，車牌還上翹，車頭燈和排氣管，也都改裝，員警繼續檢視機車車身狀況時，還發現機車車身貼著「那又怎樣 撞柱當隊長」的貼紙，座墊下的置物箱內，還有1塊以黑色皮革製成，印著「反正你們也抓不到我」車牌套，無視法規的行徑，讓警方搖頭。

柯姓女子騎改裝車，還貼上無視法規的標語，讓警方直搖頭。（圖／警方提供）

柯姓女子騎改裝車，還貼上無視法規的標語和用字囂張的車牌套，讓警方直搖頭。（圖／警方提供）

警方根據法規，對女柯女舉發2項違規並當場扣車，並告訴柯女，必須將機車重新檢驗，驗車通過才能把牌照領回。

第五分局分局長劉其賢表示，依據道路交通管理處罰條例第12條規定，任何將車牌以過於傾斜（俗稱翹牌）的方式懸掛或不依指定位置懸掛，可能被視為「無法辨識」，受罰新臺幣3萬6,000元罰鍰，並當場移置保管該車輛及吊銷牌照；同條例第16條規定，照後鏡擅自變更原有規格致影響行車安全，可處罰新臺幣900元以上1,800元以下罰鍰。；同條例第18條規定，車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換應申請公路主管機關施行臨時檢驗，否則會受罰新臺幣2,400元以上9,600元以下罰鍰，並責令其檢驗。改裝車輛及惡意遮掩、變造車牌等行為，均屬嚴重違規，不僅影響公共安寧與行車安全，更無法逃過警方稽查，切勿以身試法。

柯女的機車幾乎整台都改裝，被警方開罰和扣車。（圖／警方提供）

