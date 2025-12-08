影／整層炸爛！「定食8」氣爆砸傷5路人 爭鮮集團公布慰問方案

板橋商圈餐廳「定食8」8日凌晨驚傳氣爆，波及5名路人受傷送醫。（圖：板橋議員黃淑君臉書）

新北市板橋區府中商圈的「定食8」餐廳，今（8）日凌晨零點多突然發生氣爆，幾乎將2樓餐廳整層炸爛，玻璃碎片、裝潢四處噴濺，砸傷5名經過的路人。業者爭鮮集團聲明，已取得傷者的聯繫方式，將持續慰問，並提供必要協助。

位於府中商圈的連鎖日式餐飲店「定食8」凌晨發生疑似瓦斯氣爆，當時店內無人，員工都已下班，但碎裂物波及路過的4女、1男民眾受傷，經送醫治療，目前都已出院。

火調人員在現場發現3大1小瓦斯鋼瓶，初步勘查，現場存放瓦斯鋼瓶、同時也作為員工休息室的隔間幾乎全毀，氣爆原因仍待進一步釐清。

新北市長侯友宜表示，已要求成立專案小組，將依法幫受到鄰損的民眾求償。

「定食8」為爭鮮集團旗下餐廳，爭鮮集團發布聲明表示，氣爆事件造成店內招牌及玻璃受損，並波及周邊區域，事發後立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置。