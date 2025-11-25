影/整條街都是瓦斯味！台中挖樹挖斷管線 消防拉水線防護

台中市 / 綜合報導 台中知名逢甲夜市中午時發生嚴重火警，人潮聚集熱區福星路上，有一間待租的空屋店面，起火燃燒，被大火吞噬，還延燒到隔壁兩間店面，因為火勢猛烈，建築外側的招牌被燒到整片掉下來，差點就砸到站在馬路上要救火的4、5位消防員，消防員當下趕快跳開躲過，差一點就被砸到。火災當下，還造成一名男子受困，他住三樓逃到一樓時，被火煙困住，消防員緊急破門將他救出來。目擊民眾說，疑似是起火店面的左邊柱子的電線走火，而詳細起火原因，消防正在釐清。 店面燒出大片烈火濃煙狂竄，消防人員站在馬路上灌救，整片招牌轟的一聲倒下，解體成好多片砸下來，差點就砸到消防人員，5名消防人員嚇一大跳趕快跳開，躲過一劫，起火店面被猛烈大火吞噬，火舌從屋內沿著門框燒出來，屋簷還有牆面，被火紅火焰包圍，左側的店面招牌也被燒到，火焰沿著鐵架延燒，還有一大團紅火從上方掉下來，汽機車不得不跨越雙黃線避開。目擊民眾說：「(聽到)應該是高壓電短路的聲音，然後一直霹霹聲。」周圍店家和民眾都被這場大火嚇到，還好意外發生在白天不是晚上，因為起火店面在台中知名逢甲夜市的福星路上，這條路每到週末假日就湧現人潮，另一條也是人擠人的，就是輝達總裁黃仁勳曾經來逛過的文華路，這裡的章魚小丸子相當有名，兩個熱點距離只有200公尺，走路只要3分鐘，是逢甲商圈最熱鬧的區域。台中市消防局八大隊大隊長呂鴻隆說：「裡面都沒有受燒的一個狀況，也沒有人受困受傷。」附近鄰居說：「遷走兩禮拜左右而已，真是幸好。」消防初步調查，起火的店面是中間這棟空屋，待租一段時間，火勢延燒到左右側兩間店店面，右側也是待租空屋，而左側這間是飾品店，有一名男子在三樓租屋，火警當下，跑到一樓卻受困在裡面，直到消防人員破門將他救出。目擊民眾說：「在空的鐵皮屋的左側，柱子上。」火警發生時，起火那間店面的屋主有趕到現場關心，附近民眾懷疑是左邊柱子的電線走火，火勢猛烈還往兩旁延燒，還好消防人員30分鐘就將火勢撲滅，起火原因到底是電線走火還是其他原因，火調人員正在釐清。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前