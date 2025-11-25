影/整條街都是瓦斯味！台中挖樹挖斷管線 消防拉水線防護
台中市北屯區山西路二段580號附近，25日下午發生施工意外，工程單位在挖樹作業時不慎挖斷瓦斯管線，導致天然氣大量外洩，整個區域瀰漫濃厚瓦斯味。
消防局於下午4時24分接獲通報後立即派遣人車前往，文昌分隊江分隊長於4時40分回報，現場已佈設水線進行防護，員警也到場實施警戒管制，天然瓦斯公司人員同步趕抵現場處理。
據了解，瓦斯洩漏範圍相當廣泛，刺鼻氣味不僅在地面擴散，就連距離管線破裂地點約一樓半高度處都能明顯聞到。現場共疏散10多名民眾，由於擔心瓦斯氣體濃度過高，民眾不敢從前門離開，只能放慢動作從後門疏散，藉此避開瓦斯外洩區域。
所幸意外發生後，現場僅有一人表示身體稍感不適，但未送醫治療，其餘疏散人員均無明顯身體不適症狀。消防人員持續在現場進行水線防護作業，確保無立即危害，並配合瓦斯公司進行管線搶修工作。
