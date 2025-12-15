影/整片外牆被炸毀！台南民宅煮食釀瓦斯氣爆 爆炸瞬間曝
台南市新營區文化街一處民宅兼店面今（15）日晚間8時許，發生瓦斯氣爆意外，爆炸威力強大，鐵捲門、招牌被震飛，建築外牆嚴重毀損，造成兩人受傷送醫，消防局初步研判，氣爆發生原因疑是煮食使用桶裝瓦斯不慎引發，而爆炸瞬間畫面也驚悚曝光。
據目擊者指出，氣爆發生時，一名男子自行走出屋外，身上有灼傷。另一名騎車經過的男子手部受傷，發現屋內有些微火勢後，趕緊進入幫忙滅火。現場雖未發現明火，但一樓店面及外牆受損嚴重，鐵捲門、招牌與雜物散落街道。
消防單位初步清查，受傷兩人分別為屋主及路過行人，兩人皆意識清楚。年約60歲的男屋主，全身約50%燒燙傷，送永康奇美醫院治療；另一名約50歲的男機車騎士手部遭割傷，送柳營奇美醫院。
台南市消防局表示，今晚間8時7分接獲民眾報案，新營區文化街疑似發生氣爆。消防局派遣新營等分隊前往，出動8輛消防車、20名警消人員，警消於8時14分抵達展開安全檢查與現場處置。
消防局進一步說明，經初步研判，事故疑似發生於煮食過程中，使用桶裝瓦斯時不慎引發氣爆。不過確切肇因尚未定案，相關細節仍需等待火調科後續鑑識與調查結果釐清。
