影/整袋金紙灰丟垃圾車！南投清潔員「瞬間被灰塵淹沒」

南投縣草屯鎮一輛垃圾車在收運垃圾時，民眾直接將整袋金紙灰倒入車斗，造成灰燼瞬間四散飛揚，站在一旁的清潔人員慘被灰塵籠罩，這起驚險畫面，引發網友熱議。

民眾丟垃圾爆開，金紙灰瞬間四散飛揚。（圖／翻攝自臉書《草屯人》）

有民眾在臉書社團《草屯人》分享影片，可見穿著黃色安全帽、橘色工作服的清潔員正在操作垃圾車壓縮裝置，當金紙灰被倒入時垃圾袋破掉，灰燼瞬間炸開，導致清潔員在工作中被迫「吃灰」，引發安全疑慮。

影片曝光後，網友紛紛留言「好嚇人！希望那位隨車員眼睛沒事」、「民眾要丟的垃圾，如香灰或是有危險的物品，請小心，或告知，清潔隊的工作人員」、「多替清潔隊員的安全著想~做好垃圾分類」。

清潔員滿身沾染灰塵。（圖／翻攝自臉書《草屯人》）

有網友指出，若清潔員不慎吸入過多灰燼，可能會對呼吸道健康造成影響，形成難以恢復的職業傷害，且若金紙灰中有殘火，也可能引發火勢，相當危險。另有人建議，「記得加點水將金紙灰混濕點，但也不要太多水，盡量混合後將空氣壓縮出來再封袋，丟垃圾時候順便告訴後方清潔人員讓他可以稍微閃避，避免這情況」。

