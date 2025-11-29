影／文化基地與社區營造匯聚 中臺灣文化百頁博覽會彰化登場

▲文化部所屬國立彰化生活美學館今日辦理「中臺灣文化百頁博覽會」，以「展開書卷，閱讀文化百頁」為活動揭開序幕。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】文化部所屬國立彰化生活美學館今（29）日辦理「中臺灣文化百頁博覽會」，邀集中區榮獲文化部第一屆百大文化基地，以及國立彰化生活美學館支持的年度社區營造團隊，集結了對藝文發展熱誠推動的文化人，共同展現中臺灣豐饒多彩的文化樣貌，以及齊力推展文化的行動實踐與藍圖願景。

與會嘉賓包括南投縣政府文化局代理局長李玉蘭、台語文創意園區財團法人關懷文教基金會董事長周清玉、財團法人新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、水里蛇窯陶藝文化園區董事長林國隆、八堡圳頭文化創生行動基地執行長賴昭旭、曾獲文化部文協獎章雲林故事館創辦人唐麗芳、月眉糖廠文化路徑基地負責人周素如、北屯新村-臺中市眷村文物館館長趙佳祥、雲林記憶Cool社團法人台灣公益CEO協會秘書長林淑娥、富興工廠總監許清皓、雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會總幹事魯紜湘及執行長李依倪、南投縣中寮鄉樟平溪文化藝術協會執行長楊博惇、廣興紙寮負責人黃琪等各界文化教育社造人士，共同支持文化基地點線面的擴展行動。

▲文化百頁市集。（記者林明佑翻攝）

國立彰化生活美學館李明俊秘書表示，文化部「百大文化基地」希望將近年公私協力的成果，包含社區營造、地方創生、再造歷史現場、地方文化館舍與獨立書店等，整合呈現，成為全民共創、共享，感受臺灣歷史脈絡及多元文化內涵的場域。文化基地如同臺灣的靈魂座標，在各個主題各個角落厚實臺灣的文化底蘊與風貌，集體構成臺灣文化的主體性。每一個文化基地都代表豐富的歷程與風土故事，背後都有堅持發光發熱的文化人運營，值得國人和國際旅客深度探訪體驗。

南投縣政府文化局李玉蘭代理局長表示，所有文化基地的長成，都是時間、經費、文化人的堅持，以及手藝經驗的積累，是台灣文化的寶貴資產；財團法人新故鄉文教基金會廖嘉展董事長則指出，在世界局勢紛擾、人心浮動的時刻，更應該以「文化」作為人與人之間的溫度與連結，認真愛土地、愛自己的產業；水里蛇窯陶藝文化園區林國隆董事長期許能與所有文化基地攜手，繼續深耕地方、拓展橫向連結、走入國際視野。

雲林故事館唐麗芳創辦人分享，有人就有故事，雲林故事館作為文化基地，將會一直持續蒐集、紀錄這片土地上發生的故事；八堡圳頭文化創生行動基地賴昭旭執行長代表中生代的「返鄉青年」，也提出他的觀察：返鄉不只是選擇生活場域，更是文化的使命感──重新發現土地的價值，讓地方的歷史、人文與技藝，能夠被新世代看見、理解、延續。

博覽會活動包含文化百頁市集、文化基地交流論壇及舞台表演，啟動儀式以「展開書卷，閱讀文化百頁」為活動揭開序幕。論壇以「攜手在地力量，打造永續韌性格局」為核心，邀請臺灣工藝聯盟總會長暨田中窯創藝園區負責人葉志誠、財團法人新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、雲林故事館創辦人唐麗芳、彰化縣二水鄉源泉社區發展協會執行祕書賴昭旭以及大林慢城發展協會共同創辦人江明赫，主講分享深耕文化基地的實踐經驗與文化觀察，並與現場數十位文化基地、藝文工作者，跨領域、跨地域展開深度交流對話，為文化的永續發展及社會共好，共同繪製藍圖攜手前行。

中部區域有臺灣最長河川濁水溪等水流，流域沃土孕育中彰投雲22個文化基地豐饒的文化樣貌，例如位於彰化二水的「八堡圳頭文化創生行動基地」，在母親河濁水溪源泉八堡圳頭，守護在地文化的活水與長流；南投埔里的「紙教堂新故鄉見學園區」，見證臺灣震後重生到共好未來的堅韌創造力。

全臺唯一影視據點文化基地「南投戲院」是營運中的百年戲院，承載在地世代共同記憶與地方發展軌跡；「中央書局」見證一代又一代臺灣知識份子對土地的熱愛與使命；雲林虎尾建國眷村承載著從農村、日軍兵舍到戰後國軍眷舍的地方文史、戰爭記憶與文化共融的生活紋理。中彰投雲各個文化基地皆以各自的文化底蘊為船，乘著流水航向更遠的未來，濁水沃土，生生不息。