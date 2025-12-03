影/斗南鋁合金工廠深夜大火！塑膠粒助燃濃煙狂竄

雲林斗南鎮義和一路一處工廠12月2日晚間發生火警，消防局19時53分接獲報案，稱瑞鳴企業有限公司1樓挑高鐵皮建物有明顯火煙。消防局派遣14車，火勢於21時14分控制，21時48分撲滅。

火災現場。（圖／中天新聞）

消防人員表示，現場主要為瑞鳴企業有限公司，主要生產汽車零件、塑膠粒子、鑄鐵鋁，燃燒面積200平方公尺，另延燒外部蘭花園。主要燃燒區域為瑞鳴公司二樓存放的塑料粒子，由於二樓存放重油及塑膠粒子等可燃物，初期火勢及濃煙相當大，消防局從第四面進行搜索防護，並從第一面及第三面派遣水線進行滅火攻擊。

火勢由第一大隊大隊長施義欣擔任搶救指揮，斗南、莿桐、公園、虎尾、斗六、高鐵、第一大隊等車組前往，消防車11輛、救護車3輛、消防人員26名。火勢於21時14分控制，21時48分撲滅。

火災現場。（圖／中天新聞）

工廠老闆受訪時表示，工廠是做鋁合金的，有熔爐設備，他指出「可能員工下班把那個材料放太多在上面，後來就掉落下來」，員工6點就提早下班，也沒有告知。老闆說明，該工廠為一般製造業，內部有塑膠粒等易燃物品，熔爐本來就有火在燒東西，初步研判可能因材料處理不當導致火警。

消防員控制火勢。（圖／中天新聞）

消防人員指出，21時14分火勢控制時，工廠2樓閣樓部分尚有多點火點需撲滅。此次火警幸無人員受困或傷亡，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

