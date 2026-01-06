(影)「斬首外交」引爆批評浪潮！多國譴責美無視其他國家主權

[Newtalk新聞] 在美國週六以一場斬首行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，各界評價不一，從軍事角度來說自然是相當成功的行動，但這起事件代表著美國再一次彰顯「特權」，完全忽視國家主權和國際法，引發國內外的批評聲浪。川普甚至已經暗示更多目標——哥倫比亞和格陵蘭。





川普在空軍 1 號上表示「美國需要格陵蘭」。圖：翻攝自 X《 Howard Beckett 》





目前馬杜洛已被送至紐約曼哈頓的聯邦法院，出庭期間他表示自己受到綁架，且仍然是委內瑞拉的合法總統。聯合國安理會召開緊急會議，據《衛報》報導，美國的一眾盟友與對手發出譴責，批評對他國的干預行為。法國代表指出，抓捕馬杜洛的軍事行動違背了和平爭端解決的原則，聯合國秘書長安東尼歐．古特瑞斯（António Guterres）則聲明國際法在該軍事行動中未被尊重。美方代表則堅稱這是「正當且精準的執法行動」。

廣告 廣告





對於川普針對哥倫比亞與格陵蘭的侵略意圖，哥倫比亞總統古斯塔沃．裴卓 （Gustavo Petro）表示，若美國侵略他的國家，他將拿起武器抵抗。丹麥駐聯合國代表克莉絲緹娜．馬庫斯．拉森 (Christina Markus Lassen)也表示領土與邊界不可侵犯，他同時聲援委內瑞拉，指出任何國家都不應試圖透過使用武力威脅或其他違反國際法的方式，來影響委內瑞拉的政治結果。





丹麥首相梅特．佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）警告道，美國若對格陵蘭動武，將宣告北約的終結。圖：翻攝自 X《 Other Europe 》





委內瑞拉駐聯合國代表塞繆爾．蒙卡達（Samuel Moncada）敦促安理會要求華盛頓釋放馬杜洛及其妻子，他表示如果容忍或淡化綁架國家元首、轟炸主權國家以及公開威脅進一步武裝行動等作為，等於向世界傳達一則毀滅性的訊息——國際法、秩序可以被忽視，武力、暴力才是王道。若侵略可以被國際社會姑息甚至感到習以為常，恐將世界再次拖入野蠻的環境中。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….

委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….