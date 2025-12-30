(影) 斬首普丁？俄稱官邸遭夜襲 川普說幸好沒給烏「戰斧」烏批俄蓄意推翻和談

[Newtalk新聞]

烏克蘭總統澤連斯基於 29 日召開記者會，強烈否認俄羅斯指控烏克蘭以無人機襲擊俄羅斯總統普丁的官邸，直言該說法是「拙劣的謊言」，並警告俄方可能藉此為對基輔發動新一波報復性打擊尋找藉口。





澤連斯基表示，相關指控出現的時機高度可疑，正值美烏日前於美國佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）進行接觸並取得一定進展之後。他指出，俄羅斯不希望看到烏克蘭與美國在談判上出現實質成果，若未能製造醜聞或阻礙進展，對俄方而言便是「失敗」。

事件源於俄羅斯外長拉夫羅夫當日聲稱，烏克蘭於夜間出動多達 91 架無人機，企圖攻擊普丁的國家官邸，但全數遭俄方防空系統攔截。他並指控基輔「最終轉向國家恐怖主義政策」，表示俄羅斯將重新審視其談判立場，並對所謂攻擊事件作出回應。





俄羅斯總統普丁。 圖：翻攝自 X





對此，澤連斯基不僅否認烏克蘭曾對普丁官邸發動攻擊，更警告俄方此類指控可能是在為未來行動鋪路。他指出，俄羅斯過去曾在類似情況下，先行指控烏克蘭，隨後對首都與政府機構發動攻擊，包括今年 9 月烏克蘭內閣大樓遭飛彈襲擊的先例。他呼籲各界提高警覺，認為基輔、政府大樓與行政機構仍可能成為潛在目標。





俄方說法亦出現明顯矛盾。俄羅斯國防部先前通報，全國僅攔截約 40 架無人機，其中諾夫哥羅德地區並非主要攔截區域；地方媒體亦未報導該地出現無人機活動。白俄羅斯獨立媒體《NEXTA》則指出，普丁官邸周邊部署至少 12 套防空系統，包括 S-400 與鎧甲（Pantsir-S1）系統，若真有近百架無人機攻擊，成功突破的可能性極低。





普丁官邸周邊衛星圖，紅點為S-400防空系統，黃點為鎧甲系統，形成密集防空網。 圖：翻攝自 X @nexta_tv





俄媒《RT》引述普丁顧問烏沙科夫說法指出，美國總統川普在事發後與普丁通話時，對所謂攻擊事件表達「震驚與憤怒」，並稱「感謝上帝我們沒有給澤連斯基戰斧飛彈」，形容無人機襲擊為「難以想像的瘋狂行為」。普丁亦在通話中向川普表示，基輔的「恐怖主義行徑」不會不了了之，俄方將在後續談判中重新檢視與美國達成的部分共識。





不過，烏克蘭方面與多家國際媒體指出，目前仍缺乏任何獨立證據能證實俄方指控。澤連斯基呼籲歐洲國家更積極介入，與真正希望結束戰爭的各方合作，避免俄羅斯藉由資訊戰破壞和平談判進程。

