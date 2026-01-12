(影) 斯塔默民調下滑還被餐館趕出去！ 盟友也反X禁令 同黨警告黨魁補選

[Newtalk新聞] 近期英國斯塔默政府的支持度大幅下跌，社會各界對多項政府決策表示反對，甚至連同為工黨的議員都表態將停止對斯塔默的支持。近期有消息稱，斯塔默不但想在英國國內實施針對社群平台 X 的禁令，甚至希望聯合盟友共同抵制該平台，但相關決策卻受到英國民眾與部分盟友的反對。除了針對 X 的禁令外，斯塔默政府的其他政策也受到輿論的廣泛關注，社會各界也不斷傳出反對的聲音。





X 推主「以色列戰爭」指出，在日前宣布推動禁止民眾使用 X 的政策後，英國首相斯塔默開始聯繫法國、澳洲與加拿大等盟友，希望說服上述國家共同推動對 X 的禁令，對該平台實施反制。雖然法國、澳洲等國的政府尚未針對相關議題做出回應，但 X 推主「Basil the Great」稱，加拿大當局已經在與斯塔默的電話對談中拒絕了相關的請求，不願共同推動對 X 的限制。

英國首相斯塔默。 圖 : 翻攝自 IC Photo





除了無法獲得國際盟友的支持外，英國國內的也存在針對相關政策的反對聲音。「Basil the Great」表示，英國國會議員魯珀特．路維 ( Rupert Lowe ) 宣布將透過法律程序，與試圖推動 X 禁令的斯塔默政府進行抗爭，「我與我們的法律團隊在本周末進行了詳細的磋商，決定與政府對簿公堂，阻止相關政策的推動」。





另外，X 推主「BRITAIN IS BROKEN」也爆料稱，與斯塔默同屬工黨的英國議員卡爾．特納 ( Karl Turner ) 宣布將發起補選行動，作為對斯塔默政府試圖廢除陪審團制度的應對措施，「如果斯塔默堅持推動廢除陪審團的政策，我們將可能啟動黨魁的補選程序」。「BRITAIN IS BROKEN」也諷刺地表示，施塔默目前已經失去民意的支持，「連自己的黨派都不喜歡他，他已經完蛋了」。





「BRITAIN IS BROKEN」也針對斯塔默計畫聯合北約國家共同派兵前往格陵蘭「抵禦美軍入侵」的政策發表批評，認為相關舉動可能摧毀英國與美國近幾百年來建立的特殊關係，還可能破壞雙方政府間的信任基礎，「這種行為無異是在『與美國玩火』」。





英國首相斯塔默稱英軍可進駐格陵蘭，以防止美國的併吞。 圖：翻攝自NATO.Int





X 推主「Gauci Reports」認為，斯塔默已經墜落成「英國史上最令人憎惡的首相」，宣稱連最支持工黨政府的親巴勒斯坦抗議者如今都可能指著斯塔默的臉大聲辱罵。「Gauci Reports」表示，除了試圖禁止民眾使用 X 外，斯塔默政府試圖威脅盟友、解除邊境管制、對農民群體課徵重稅與一次又一次違背承諾的做法，讓英國民眾喪失了對他的信心，「現在不論左派、右派、中間派、年輕人與老人，都希望他能滾蛋」。





X 帳號「以色列戰爭」也分享影片補充稱，隨著民眾對斯塔默政府的不滿程度不斷提升，現在斯塔默想進餐廳用餐都可能被商家趕出門、拒絕服務。另外，「以色列戰爭」指出，卡達近期宣布將停止向英國的各大學提供資金援助，避免相關財產流向恐怖組織、破壞地區的穩定局勢。

