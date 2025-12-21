影/新加坡慘了？海南「洋浦港」崛起 蔡正元：亞洲航運新霸主

大陸海南省日前正式「封關」免稅，引發話題，前立委蔡正元表示，海南洋浦港作為自由貿易港的重要建設項目，正逐步成為亞洲航運的重要中轉樞紐，恐對新加坡造成衝擊。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《全球大視野》）

蔡正元在中天節目《全球大視野》表示，洋浦港的定位就像「長途高速公路上的大型服務站」，「過去亞洲航線中轉大多集中在新加坡，因為亞洲正好位於歐洲與美洲之間的航線中點。現在海南島建了一個更大的港口，船隻可以在洋浦港加油、休息、換班，功能甚至比新加坡還要完整。」

廣告 廣告

蔡正元進一步表示，洋浦港的貨物卸載和轉運能力十分靈活，「像長城級貨輪，動輒幾萬噸，需要一站一站卸貨。未來東南亞的貨物可以直接在洋浦港卸貨，再由中小型貨輪運到越南、印尼、泰國、柬埔寨等地。」

對於政策優勢，蔡正元說，北京把海南島當做境外免關稅區，「如果在海南設廠加工後的新價值超過30%，運回中國大陸就不用關稅。這是一個嶄新的自由經濟做法，美國人看了都要汗顏。」

至於對新加坡地位的影響，蔡正元指出，「貨運會受到衝擊，但馬六甲效應不會消失。新加坡地理位置仍然重要，特別是在全球航運安全上，但亞洲航運格局正面臨變化。」

延伸閱讀

MLB/村上宗隆入札倒數48小時！美媒曝白襪、落磯出手爭取

MLB/大谷翔平全球唯一神卡破紀錄 9500萬落槌成交

MLB/宋成文入札挑戰大聯盟成功 與教士達成合約共識