影/新加坡男獨攀品田山受困 使用inReach衛星獲救

一名29歲的新加坡登山客，近日到品田山進行獨攀，因不慎掉落裝備受困，利用「衛星追蹤通訊裝置」inreach求救回報位置，消防局成功將人救下山。

一名29歲的新加坡登山客獨攀品田山受困。（圖／新竹消防局提供）

新竹縣政府消防局於6日晚間8點接獲台中市消防局轉報品田斷崖附近山域救援案件，一名來自新加坡的29歲林姓男登山客登武陵四秀往大霸尖山行程，在品田山斷崖途中，因天氣嚴寒、高山路面結冰，路況險峻，裝備掉落山谷，需救難人員協助，立即出動共5車10人前往救援。

消防人員於隔天(7日)中午12時35分接觸待救者，其四肢有擦傷身體虛弱意識清醒，搜救人員架設繩索協助患者後撤至新達山屋休息過夜，8日上午8時30分申請空勤直升機將患者吊掛並載往竹東河濱公園，9時24分由竹東91救護車後送至新竹北榮醫院。

消防出動空勤直升機將患者吊掛並載往竹東河濱公園。（圖／新竹消防局提供）

消防局表示，受困林男攜帶的inReach低軌衛星通訊器，可以在手機收不到訊號時仍與外界保持正常聯繫，緊急情況下可以「一鍵求救」發送座標位置及訊息，大幅提升搜救效率。

消防局提醒，登山盡量結伴而行，若要獨攀應該做好「3項準備」，首先是一定要有「留守人」，無論什麼狀況都要即時回報，才不會因為失聯就啟動大規模的搜救；遵守原計畫的路線和時間；記得攜帶衛星通訊設備，讓搜救人員第一時間掌握狀況，提升搜救機率和自身安全。

男子利用「衛星追蹤通訊裝置」inreach求救回報位置。（圖／新竹消防局提供）

