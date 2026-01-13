影/新北三寶車猛開車門釀禍 機車煞不住撞上2人慘摔

新北市今（13）日發生一起車禍，一輛自小客車在新莊某路段路邊停車後，駕駛未注意車況突然打開車門，導致後方機車煞車不及直接撞上，機車上夫妻檔噴飛慘摔送醫。

肇事駕駛違停突開車門害後方機車撞上。（圖／翻攝畫面）

警方調查，藍姓女子（41歲）今日中午11時許，駕駛自小客車行經新莊區幸福路時，將車輛違規臨時停車 在568號前，未注意後方來車突然打開車門，導致後方沿幸福路往中和街直行的普重機煞車不及直接撞上車門。

肇事自小客車車門被撞到變形。（圖／翻攝畫面）

機車騎士陳姓男子（62歲）與妻子湯姓女子撞擊後噴飛慘摔倒地，造成陳男右膝蓋及右髖骨擦挫傷，湯女雙腳擦挫傷左肩挫傷，消防局獲報立刻派遣人車到場將2名傷者送醫，所幸治療後均無生命危險。

廣告 廣告

轄區新莊分局警方獲報到場，全案由依規定完成現場調查、勘察、採證、照相及測繪紀錄，2名駕駛人經檢測酒精值均為0，警方依道路交通管理處罰條例第56-1條未依規定開啟車門，及第55條第1項紅線臨時停車舉發。

警方呼籲，駕駛車輛於道路停車或臨停開啟車門時應注意後方車輛，務必先確認後方無來車，並以「右手開左門」的方式轉身查看，避免發生車禍，如未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，將依道路交通管理處罰條例56-1條處汽車駕駛人2400元以上4800元以下罰鍰。

延伸閱讀

影/中和女車故障違停人行道遭檢舉 男嗆「違規狗」爆衝突

影/買麵違停收罰單 PO「按警喇叭遭開單」公審反遭打臉

影/新北新莊轎車對撞機車 騎士全身傷昏迷送醫