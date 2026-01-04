影/新北三峽喪屍邊吸邊開 街頭毒駕蛇行吞17萬罰單

恐怖毒駕趴趴走！新北市三峽區今（4日）凌晨36歲張姓男子在街頭瘋狂開車違規，差點撞到其他人車，被警方攔下後一測，發現他體內呈現安非他命及依托咪酯陽性反應，累計被警方開出總價達17萬的交通罰單。

張男被攔下。 （圖／警方提供）

三峽分局表示，事發在凌晨1點21分，地點在中正路一段與大同路的交叉口，員警巡邏時發現有輛廂型車行駛不穩、蛇行變換車道，立即上前攔查，36歲張姓男子下車時神情恍惚，甚至沒打P檔，整輛車當場往前「自走」，嚇壞攔查的員警，所幸張男當下還有些意識被員警大喊：「把車停好！」後乖乖坐回去把車停好。

張男毒駕又不斷交通違規。 （圖／警方提供）

接著一檢測，張男沒有酒駕，但唾液快篩毒測卻顯示，他體內呈現安非他命及依托咪酯的陽性反應，張男見毒駕事實被證明，只好乖乖交出2顆菸彈、1根菸桿，警方當場還查獲3包內塞不明結晶的夾鏈袋，當場將他依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪現行犯逮捕，偵訊後移送新北地檢署偵辦。

張男被驗出確有毒駕。 （圖／警方提供）

在張男的罰單部分，合計違反《道路交通管理處罰條例》中的第35條第1款 毒駕，處3萬至12萬罰單外加扣車，第43條1款1項的 危險駕駛蛇行，處6千至3萬6，第42條變換車道不使用方向燈3次，合計可處6千至3萬6，第45條第1項2款 任意跨越車道2次，合計可處6百至1千8，第45條第1項第12 款任意駛出邊線合計可處6百至1千8，一共8張罰單合計17萬2千元，張男要為自己的危險行為付出慘重代價。

警方尾隨張男準備攔查。 （圖／警方提供）

三峽分局長許再周表示，所幸員警及時發現並攔查，避免了重大危害的發生，呼籲民眾毒品不僅危害身心健康，更可能造成公共安全風險，害人害己，請務必遠離毒品珍惜生命，守護家庭與社會安全。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

