影/新北三峽驚見「多人混戰」超硬大場面！打成一團全進警局

新北市三峽區今天（23日）凌晨發生打群架事件，有間串燒店的營業噪音讓樓上住戶受不了，丟玻璃瓶下來抗議，結果卻意外引發店內2桌客人共5人打起來，還驚動快打警力到場制止，目前移送5人。

警方執法畫面。 （圖／警方提供）

三峽分局表示，全案是因為有間串燒店在深夜時間營業發出噪音，被樓上住戶認為妨害安寧，於是丟擲玻璃瓶到路面上抗議，結果該餐廳內用餐的某桌客人（以下簡稱乙方），誤以為店內另一桌3人（以下簡稱甲方）丟玻璃瓶，於是互相嗆聲，甚至動手打架，整起事件也被民眾拍下，嚇得直呼「三峽變高譚市了嗎…」。

警方執法畫面。 （圖／警方提供）

警方指出，目前一共逮到5人，甲方有30歲黃男跟36歲蔡男，乙方則是有28歲林男、29 歲王男跟27歲王男，全案依妨害秩序及傷害罪移送新北地檢署偵辦。三峽分局強調，對於任何影響社會秩序及公共安全之行為，均秉持依法嚴正處理立場，絕不寬貸。

