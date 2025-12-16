影/新北三重驚現「尿布猴」！動保處介入處理 飼主恐挨罰

新北市三重區大同北路與民生街口近日出現一隻身穿尿布的台灣獼猴，獨自坐在機車座墊上的畫面引發討論，影片由目擊民眾拍攝並上傳至臉書粉專「我是三重人 We Are Here」。

臉書小編幽默表示：「平常都說三重一堆猴子，但這次是真的。」不少網友留言表示飼主不稱職，「有尿布！我記得不能養」、「台灣最不缺的就是這種飼主！以為自己養了個稀有動物就很屌！」、「印象中不能養，小心觸法」、「找到誰養的要罰錢了」。

針對此事件，新北市動物保護防疫處已介入調查，並在該貼文中回應，該獼猴已被帶回妥善安置，後續將依《動物保護法》第八條追查飼主並裁罰。動保處呼籲民眾，若掌握相關飼養或來源資訊，可撥打1999市民服務專線通報，以協助案件調查，維護公共安全與動物福利。

針對此事件，新北市動物保護防疫處已介入調查，並在該貼文中回應，該獼猴已被帶回妥善安置。（圖/新北市動保處提供）

