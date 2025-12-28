影/新北三重「醉男狂飆」！警逮人送上29萬罰單大禮包

共開出19張罰單！一名男子昨（28日）晚間在新北市三重區酒駕遭警方發現，竟選擇加速逃逸企圖躲避查緝，最終因誤入死巷而落網，警方統計其逃逸過程中的所有違規行為開出罰單，總金額高達29萬餘元。

黃男束手就擒。（圖／警方提供）

據三重分局指出，全案發生在昨天晚上9點左右，當時員警在大同南路與環河南路口巡邏時，發現一輛車的車身明顯搖晃、行駛軌跡異常，旋即上前示意停車受檢。

黃男開始逃跑拒檢。（圖／警方提供）

但這輛由41歲黃姓男子竟假意配合，警方靠近瞬間他迅速重踩油門逃逸，員警當下啟動圍捕機制，通報線上警力協助攔截，在追逐過程中，黃嫌為了甩開警車無視交通規則，開始闖紅燈、紅燈右轉、數度跨越雙黃線逆向行駛，強行逼迫其他車輛閃避讓道。

廣告 廣告

黃男被上銬壓制。（圖／警方提供）

追逐戰持續約7分鐘後，黃男開進中正北路540巷的死巷內，再也逃不掉，而被警方抓下車一測，果然是酒駕，呼氣酒精濃度達每公升0.5毫克，當場被依涉犯公共危險罪現行犯逮捕並扣車。

黃男被上銬帶回。（圖／警方提供）

三重分局也針對黃嫌在逃逸期間的違法行為進行清查，依據《道路交通管理處罰條例》各項條文開立罰單，內容除了違反第35條的酒後駕車，還有違反第60條的拒絕接受酒測並逃逸、違反第53條的闖紅燈與紅燈右轉共8件、違反第45條的跨越分向線及未依規定停讓共5件、違反第42條的轉彎未打方向燈共3件、及違反第43條的迫使他車讓道方式危險駕駛1件，總計19項違規，累積罰鍰達29萬餘元，黃男目前已被移送新北地檢署偵辦。

黃男合計被開了19張罰單。（圖／警方提供）

總金額達29萬餘元。（圖／警方提供）

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

影/慘烈！台9線「3大車碰撞」釀車頭全毀、全線封閉

影/民眾搭捷運環狀線遇強震畫面曝！網友：像鬼片場景

影/規模7地震狂搖！農場主人超擔心水豚君 看畫面傻眼了