影/新北中和工廠地下室火警！ 疑保麗龍燃燒飄有毒黑煙氣體

新北市中和區建六路67巷內，一間工廠的地下室於今（9日）晚間7時左右發生火警，現場不斷冒出大量惡臭黑煙，消防隊接獲報案後迅速前往搶救。初步了解，火災起火地點位於工廠地下室，疑似是堆放的保麗龍燃燒所致。由於濃煙中可能含有毒氣，消防人員立即佈設水線進行滅火。

消防隊指出，現場為5層RC建築物1樓有黑煙，晚間7時42分消防人員到場搶救，現場無延燒之虞，並於晚間8時07分火勢撲滅，4樓陽台安全區1名18歲女子由消防人員帶下樓，共派遣12車30人前往搶救，預防性送雙和醫院，現場燒雜物約20平方公尺。

消防隊表示，黑煙的來源主要是燃燒的保麗龍，並提醒附近居民關閉門窗，外出時請攜帶口罩，以防吸入有毒煙霧。若有身體不適的情況，請立即撥打119求助。至於火災的具體原因及現場是否有人受困，仍在進一步調查中。

