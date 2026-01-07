影/新北中和發生嚴重氣爆！男子重傷命危插管

新北市中和區今（7日）凌晨不太平靜，在景新街一處民宅發生嚴重氣爆，嚇壞鄰居趕緊報案，警消獲報趕來救人，屋內一名57歲男子被救出，目前仍在加護病房插管被搶救。

氣爆現場。（圖／警方提供）

中和分局指出，事發時間約在今天凌晨2點左右，接獲119轉報後旋即派遣安平派出所員警趕往，抵達時見到整棟4樓高的建物的3樓冒出明顯白煙，但沒有明顯火勢，現場救出的57歲男子姓江，是氣爆發生民宅內的住戶，當下已是全身燻黑、意識昏迷，仍在雙和醫院加護病房插管搶救。

氣爆現場。（圖／警方提供）

整起火勢在凌晨2點44分撲滅，燃燒面積3平方公尺，目前傳出疑似是開瓦斯尋短，但詳細案情仍須釐清。

氣爆現場。（圖／警方提供）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

