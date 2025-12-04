影/新北中和「校門口慘烈車禍」！家長、學童都被撞飛

最新消息，新北市中和區的某國小校門口，今（4日）上午發生嚴重車禍，有接送學童的家長，疑似違規迴轉，遭對向的直行機車撞飛，零件散落一地，老小2人當場噴飛倒地。

車禍瞬間。（圖／記者爆料網）

中和分局指出，事發在清晨7點左右，地點在員山路一帶的某國小校門口，當時60歲張女騎著載著7歲尤姓女學童，直行員山路往連城路方向，於劃有分向限制線之路段迴車時，與當時騎著機車，直行員山路往民安街方向的20歲江姓男騎士發生碰撞。

車禍瞬間。（圖／記者爆料網）

事發當下的監視器畫面也曝光，只見3人2車相撞後，3人都噴飛倒地，痛得站不起來，在學校正是上課入校時間發生這樣的驚悚一幕，也讓一旁其他家長跟學童都嚇到。

車禍現場。（圖／警方提供）

警消獲報後立即趕來，經檢傷發現張女全身多處骨折、擦挫傷，尤姓女學童跟江男全身也有多處擦挫傷，所幸3人意識都清楚無生命危險，目前已緊急送雙和醫院救治，張女跟江男經檢測也都沒有酒駕，目前中和分局交通分隊員警依規定完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔作業，肇事責任歸屬釐清中。

車禍現場。（圖／警方提供）

車禍現場。（圖／記者爆料網）

車禍現場。（圖／警方提供）

