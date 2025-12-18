影/新北五股汽機車對撞車禍 騎士命危送醫搶救
新北市五股今（18）晚6時許發生一起嚴重車禍，賴姓男子（55歲）駕駛自小客車行經五股區中興路二段一處路口，左轉時與對向直行機車對撞，強大撞擊力道導致機車粉碎，騎士吳姓男子（25歲）噴飛倒地，傷勢嚴重當場失去呼吸心跳，緊急送往三重醫院搶救，賴男酒測值為0排除酒駕，車禍原因與肇責仍待警方調查釐清。
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 95
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 1 天前 ・ 171
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 98
高虹安申請復職仍在走公文！藍委對比「一審當日火速解職」：內政部真的雙標
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，直接撤銷其貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，引起各界熱議；針對高虹安申請復職的辦理進度，內政部長劉世芳今（17）日證實已於16日收到申請、正在簽辦當中。國民黨立委王鴻薇嘲諷，對比當年將高虹安解職的效率實在是天差地別。被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所得逾......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
台南酒駕奪命風波延燒 鹽酥鴨老闆「小草」身份曝光...黨證優惠內幕曝
台南市鹽酥鴨連鎖店的48歲業者鄭傳吉，昨（16日）涉嫌酒駕高速撞上執行作業的民間垃圾車，造成23歲女清潔員傷重不治，鄭男因否認犯行遭裁定羈押。此重大交通悲劇迅速在社群網路上發酵，演變為政治爭議，網友起底肇事者具「小草」（民眾黨支持者）身份，且其店家曾推出「民眾黨黨證優惠」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 212
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 122
小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭 被問「高虹安判決」反應曝光
民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭。柯文哲今（17）日上午現身法院時，面對記者詢問，怎麼看新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決一事，他微笑揮手並未多做回應，而是在小草高喊「阿北加油」的聲音中進入法院。民視 ・ 1 天前 ・ 17
愛情詐騙! 婦人38萬現金領"愛的包裹" 開箱赫見"火龍果飲"
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導台中一名49歲陳姓婦人，在網路交友誤信愛情詐騙，對方自稱香港籍男子，以結婚為前提交往，要求婦人貨到付款，領取愛的定情包裹，婦人為了籌措38萬元現金，跑到銀樓變賣金飾，沒想到，真心換真騙，箱子打開來一看，竟是廉價火龍果飲料！警方接獲物流公司報案，一名女子要領取包裹，但小小四個包裹，貨到付款要價38萬，單價太高，實在很可疑，警方一聽就知道極可能是詐騙！49歲陳姓婦人是外籍配偶，丈夫已經去世，她還沉溺在台港戀愛輕飄飄的感覺中，完全沒有警覺心，堅信香港情郎寄來的是定情包裹，結果員警當場開箱，婦人碎了無痕，裡面竟然是火龍果飲，100％真心換絕情。婦人在網路交友，對方自稱香港男子，寄來愛的包裹，要她先代墊３８萬款項。（圖／民視新聞）就連物流人員也看不下去，幫忙出聲勸解。更慘的是，為了付這38萬，婦人還跑到銀樓變賣金飾。陳姓婦人以為找到第二春，對方會來台灣與她結婚，沒想到竟是一場空。烏日派出所長楊明勳：「男子聲稱寄送了重要禮物來台，需請她代收並墊付費用，為了籌措這筆鉅款，婦人甚至將家中珍藏多年的，36錢金飾拿到銀樓變賣，原來以為的定情貴重物品，開箱後竟是市價不到50元的，4盒火龍果飲。」婦人為了籌錢變賣金飾，幸好金飾還在銀樓，婦人順利贖回金飾。（圖／民視新聞）38萬換來四盒不到200元的火龍果飲，真的是捶心肝，真心換真騙啊。幸好還來得及贖回價值38萬的金飾，沒了愛情，至少保住錢財，也讓婦人有個警惕，小心愛情騙子！原文出處：愛情詐騙！婦人38萬現金領愛的包裹 開箱「赫見火龍果飲」 更多民視新聞報導騙到國門口？日媒稱櫻花妹「台機場遭詐50美元」 移民署緊急回應最新／閃兵案外案涉個資法！王大陸與女友同框出庭畫面曝別上當！陸委會示警境外詐騙「這手法」升級 財損難追回民視影音 ・ 1 天前 ・ 12
同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身 顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明
高虹安被控立委期間涉嫌詐領助理費，一審被依貪污罪判7年4月、褫奪公權4年 ，昨（16日）二審貪污部分逆轉變無罪，改依使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金18萬。台中市立委顏寬恒也涉詐領助理費遭起訴，一、二審都被判7年10月，目前上訴到最高法院，對於高虹安獲無罪判決，顏寬恒團隊表示：「不會有看法，也不會有聲明。」鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 21
三高提前找上門！免費健檢「滿30歲就可做」 逾30萬青年受惠
成人健檢年齡下修至30歲！衛福部國健署今（18）日表示，調查顯示30至39歲國人中，已有18.7%高血脂、9.7%高血壓，2.5%高血糖，三高呈現年輕化趨勢。而根據2024年十大死因統計，三高慢性病佔了50％，對此，國健署今年（2025）已將成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，至今逾30萬青年受惠。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
光速回歸！內政部「批准復職」 高虹安明重返新竹市府上班
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導新竹市長高虹安，被控在立法委員任內涉嫌詐領助理費46萬元遭起訴，一審台北地院去年7月依貪污等罪判刑7年4月、褫奪公權4年...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭 江和樹報警提告｜#鏡新聞
台中一名李姓男子，今天(12/18)上午，騎車到市議員江和樹的服務處前，長按喇叭，他自稱是竹聯幫，指控江和樹指使小弟到店家鬧事，服務處人員立刻報警，但這名男子完全無視公權力，在警方面前仍持續咆哮，江和樹當下決定提告，沒想到警方卻讓這名男子騎車離開，讓他非常傻眼。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
香酥鴨名店老闆醉撞女清潔員 媽淚「女兒四分五裂」：為何奪走她幸福
台南市安平區慶平路16日發生嚴重車禍，23歲女清潔員遭到鄭男酒駕撞死，家屬、男友悲痛欲絕。今（18）日重回現場招魂，陳女父母忍著白髮人送黑髮人的痛到場協助完成儀式，辛苦拉拔長大的乖巧女兒，遭酒駕鄭男撞得四分五裂，她說著說著忍不住落淚：「她跟她男朋友的幸福才開始3個月，然後就把她奪走了」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
蘆竹砂石廠深夜偷排"重金屬"廢水長達五年! 檢起訴24人
社會中心／賴國彬 桃園報導惡臭瀰漫的下水道裡，稽查人員鑽進一查，牆面滿是厚重淤泥，桃園市蘆竹區一家砂石廠，被查出長期利用暗管，在深夜非法排放含有重金屬的污廢水，時間長達五年，汙水一路流入河川，最終直排出海，嚴重危害環境生態，檢警調環跨單位埋伏蒐證，查獲不法事證，檢方近日偵結，起訴包括負責人在內共24人。稽查人員：「三義化工前方溝渠皆為泥。」稽查人員，冒著惡臭，鑽進狹窄下水道，探照燈一照，四周都是厚厚淤泥，用手一抹，全是泥巴。地下道牆壁都是厚厚淤泥。（圖／民視新聞）稽查人員：「牆壁有明顯的色差。」泥水不斷灌入，經年累月，導致牆壁形成明顯色差，而這些泥漿廢污水，全是桃園市蘆竹區的砂石廠，非法排放。桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組多次監控，但業者有所警覺都未違法排放，最終於當日檢察官，率同專案小組夜間埋伏，直到晚上11點發現，確實公司有排放廢污水，即率同專案小組持法院搜索票執行搜索。」砂石廠利用深夜，以暗管，偷偷排放含有高濃度重金屬等有害健康物質的污水，長達五年，汙水順著溝渠，最終排到下游出海口，嚴重危害河川與海洋生態，業者為了節省廢棄物清除處理成本，投機取巧，直接排到溝渠，但在檢、警、調、環，跨域合作下，暗藏地下的非法鐵證，仍被揪出。檢察官率同專案小組潛入地下道蒐集物證。（圖／民視新聞）桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組執行搜索，查扣車輛機具31台及存款5400多餘萬，檢察官近日偵結起訴，認被告等人涉犯廢清法，及水污染防治法等罪，於今日（12/16）提起公訴，並考量被告等人長期5年利用暗管排放污水，嚴重污染環境，檢察官請求法官從重量刑。」除了不法所得12億元，全被沒收，砂石廠劉姓負責人等24人，均遭提起公訴，僥倖躲過一時，依舊躲不了一世。原文出處：不法所得12億全沒收！ 蘆竹砂石廠偷排「重金屬」廢水 24人起訴 更多民視新聞報導攻AI「缺水」商機轉型！世紀斐成公開收購萬年清 9日恢復交易基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光 上路1分鐘收魂女清潔員
台南知名香酥鴨店鄭姓老闆（48歲）喝酒喝到天亮，開車回家途中撞死23歲女清潔員，男友目睹斷魂瞬間當場放聲痛哭，家屬同樣悲痛萬分。據了解，鄭男續了2攤，16日從5點喝到上午8點多，離開不聽朋友勸硬要開車，上路約400公尺，就在慶平路上撞死女清潔員。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
抓到了！種菜起衝突「78歲翁遭刺死」 兇嫌新莊落網
即時中心／林耿郁報導今（18）天早上，新北市林口區發生一起因種菜糾紛，竟憤而持刀行兇的案件；受害的78歲老翁身中4刀，送醫搶救仍不幸回天乏術；至於行兇的葉姓男子作案後逃逸，稍早落網遭逮，依殺人罪嫌移送法辦。今天早上，新北市林口區文化二路一段100巷底菜園內發生兇殺案：一名59歲葉姓男子，疑似與另一名78歲陳姓老翁，因種菜問題發生衝突，竟憤而持刀朝對方攻擊，造成陳男左胸2處、左側身體1處、左手臂1處共4處刀傷。後續送林口長庚醫院救治，不幸於9時25分宣告不治。警方獲報後調閱周邊監視器，鎖定葉姓犯嫌作案後騎乘機車，往新莊方向逃逸，立即派員前往緝捕，經過4個小時，稍早11時許將葉姓犯嫌逮捕歸案，待釐清案情後，將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。案發菜園。（圖／林口警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／抓到了！種菜起衝突「78歲翁遭刺死」 兇嫌新莊落網 更多民視新聞報導林口人注意！稍早1老翁身中4刀急送醫 嫌犯在逃中快訊／高雄鳳山檳榔攤爆兇殺！疑兒在外欠債 老闆娘遭砍無生命跡象疑兒子債務糾紛！ 檳榔攤老闆娘遭殺害 嫌犯落網民視影音 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
「菜園種菜」爆奪命！ 男怒揮利器 78歲翁中4刀亡
新北市 / 綜合報導 今(18)日早上7點多新北林口傳出傷害案件！一名78歲的陳姓老翁在菜園種菜跟另一名葉姓男子起衝突，沒想到葉姓男子憤而拿利器攻擊，猛刺種菜老翁 4刀 ，送醫不治。根據了解，葉姓男子疑似不滿老翁移動栽種位置影響農作物生長，這才憤而行兇，警方目前已經逮到犯嫌，全案依殺人罪嫌送辦。警車閃燈鳴笛十萬火急轉彎進小巷子裡，一路前往菜園，會這麼急因為這裡傳出持利器傷人事件，警方VS.報案人說：「你是說他是在哪裡種菜的，他在那一邊，那個房子旁邊。」民眾目睹衝突事件嚇得趕緊報警，事發就在新北市林口區今日一早7點多，只見菜園旁邊血跡斑斑，周圍還拉起封鎖線，報案人家屬說：「兩個種菜阿北吵架聲，一個人有受傷，還去勸架。記者李采臻說：「衝突就發生在這處菜園，疑似因為種菜的問題起了糾紛，嫌犯當時就拿出利器來揮砍，被害人受傷倒地，嫌犯直接騎車離開。」附近種菜的居民表示，陳姓被害人想更換農作物的栽種位置，疑似因此影響葉姓嫌犯農作物的生長，因此爆發衝突，葉姓嫌犯一氣之下拿出利器劃傷陳姓男子，送醫搶救不治，附近居民說：「有的人(地)不種給他種，可能是這樣，殺人的人是誰我們也不曉得，怎麼知道說會變這樣，我看他衣服好像很多洞。」新北警林口分局偵查隊副隊長楊世彬說：「於案發內4小時將葉姓犯嫌逮捕到案，釐清案情後，將依照殺人罪移送新北地檢偵辦。」受傷的陳姓男子機車還停留在原地，幾十年來在這裡務農，沒想到跟人起衝突受傷不治，附近民眾聽聞都相當震驚， 葉姓嫌犯 有傷害、竊盜前科 ， 行凶之後騎機車逃逸 ， 中午就在新莊一處工地 被警方逮捕 ， 坦承就是因為自己的農作物被破壞 ， 積怨已久 才拿出隨身攜帶的利器攻擊 ， 不過詳細犯案動機 還有待釐清 。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 1
進口車商門市「巨型招牌突掉落」 9部汽機車慘遭砸
高雄市 / 綜合報導 高雄市鳳山區武慶路，一家進口車商門市的巨型招牌，今(18)日接近中午，突然掉落，砸中9部汽機車，還好沒有砸到人。透過畫面可以看到，進口車商門市的招牌，整塊掉落，現場一團亂，這巨型招牌，大概有30米寬，整塊掉下來，直接砸中下方停放的9部汽機車，其中6部汽車被砸損，還好沒有人受到波及，根據了解，這邊停放汽機車的區域，都是內部員工的停放區，或是停放展示車，沒有一般車輛，但為什麼招牌會掉下來，店家十分低調，沒有對外說明，警方則表示，沒有接獲店家通報，將會派員了解。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
彰化火葬場爭議延燒！ 反火葬場協會按鈴控告建築師事務所、縣府科員
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣火葬場選址爭議不斷。18日，彰化縣二林芳苑反火化場行動協會，上百位民眾前往彰化地檢署，按鈴控告，指控負責「火葬場選址評估報告」的建築師事務所，以及縣府承辦科員，報告內容疑似捏造不實。抗議民眾：「選址造假選。」高舉布條標語，反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號，彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑地區居民長期反彈，18日一行人前往彰化地檢署按鈴控告，指控彰化縣火葬場選址，委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員，涉嫌捏造芳苑鄉長同意興建，直指評估報告造假。反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號 指控選址造假 （圖／民視新聞）指控評估報告中，芳苑鄉長其實未表達同意在芳苑設火化場，卻記載為"樂觀其成"。反火葬場行動協會總幹事袁震權 ：「報告中說無民眾爭議，誇張！還說樂觀其成。」反火葬場協會指控 彰化縣火葬場選址委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員 涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」（圖／民視新聞）芳苑鄉長林保玲：「我從來沒有站出來我反對，我也從來沒有站出來說我贊成。」芳苑鄉長指出，從未在公開場合表達支持或反對，火葬場議題保持討論溝通的態度；針對指控涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」。民政處方面表示不予置評。民政局方面強調評估數據資料都經得起考驗，火葬場選址爭議，引來地方反彈，仍待協調溝通。控選址報告造假！ 彰化反火葬場協會赴地檢申告（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：控選址報告造假！ 彰化反火葬場協會赴地檢申告 更多民視新聞報導死者為大！高齡社會考驗殯葬量能 內政部：「這7縣市」管理績效優光復重建預算竟是零 災民二度集結縣府抗議童子瑋送學童耶誕繪本遭市府婉拒 家長批:謝國樑搞政治民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了
死者妹妹16日晚間在Threads發文表示，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」死者妹妹指出，看到新聞說肇事者被帶到警局問訊，酒沒醒還在睡覺，直到下午才酒醒；店面甚...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1