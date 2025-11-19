影/新北假交易真搶劫90萬 三峽警跨縣市逮3嫌

新北市三峽區鶯歌建國路某停車場，日前發生一起假借虛擬貨幣交易實施的搶奪案。賴姓女子透過網路與賣家相約，攜帶新台幣90萬元準備購買泰達幣，沒想到在車內遭對方搶走現金後逃逸。警方獲報後研判為詐騙集團預謀犯案，立即展開跨縣市追捕行動。

新北三峽發生虛擬幣搶案，警方跨縣市埋伏數日逮捕3名嫌犯。（圖／警方提供）

警方表示，案發當日晚間便在北市萬華區查獲劉姓男子，追回部分贓款。經深入調查後，確認主嫌為在逃的張姓男子，另有一名李姓共犯涉案。警方以車追人的方式，持續追緝嫌犯下落。

隨後警方在新北板橋區成功逮捕張姓主嫌，劉姓、張姓2名嫌犯已遭新北地院裁定羈押禁見。為了徹底瓦解該詐騙集團犯罪網絡，警方連日南下高雄展開埋伏行動，終於在18日深夜11時許，於高雄市大寮區拘捕最後一名在逃的李姓男子。

警方共查扣贓款19萬5千元及作案用BMW車輛一部，成功即時瓦解該詐騙集團下一步行動。三峽分局長許再周強調，對於任何違法行為絕不寬貸，未來將持續強力掃蕩詐騙集團，展現打擊犯罪的決心與行動力。

