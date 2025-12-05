影/新北八里棋牌社掩護職業賭場 市府祭鐵腕斷水斷電

新北市八里一間棋牌社掛羊頭賣狗肉，長期經營麻將職業賭場多次遭警方查獲，該處未經申請變更建物用途，工務局多次裁罰且未限期改善，警方昨會同市府相關單位到場斷水斷電。

警方會同市府相關單位強勢斷水斷電。（圖／翻攝畫面）

新北蘆洲警分局八里派出所日前在轄內商港三路上，查獲一處棋牌社掩護非法職業賭場，提供場所供賭客打麻將賭博，現場逮捕負責人蔡姓男子（33歲）、賭客16人，及賭資新台幣3萬5415元、監視器等證物依法送辦。

警方查獲棋牌社暗藏職業賭場。（圖／翻攝畫面）

蘆洲警方提報新北市府公共安全稽查小組全面稽查，發現該店家除未經申請變更建物用途即經營棋牌社，更私下營運賭博活動，由工務局依建築法實施裁罰並限期改善，惟該店家經多次通知，仍未於改善期限內變更使用用途，違規事實明確。

廣告 廣告

新北市府公安稽查小組到場稽查。（圖／翻攝畫面）

新北市府公安稽查小組經評估後，昨（4）日由警察局、消防局、經發局、工務局等機關再次到場實施聯合稽查，確認仍未改善，認該址危害公共安全及治安甚鉅，當場依程序強勢實施斷水斷電。

警方表示，職業賭場不僅危害社會治安風氣，更易滋生暴力、詐欺等犯罪，蘆洲分局針對轄內不法棋牌社今年已提報市府並實施強制斷水斷電4處，將持續針對轄內涉賭桌遊社、棋牌社加強掃蕩，會同市府各局處壓制不法場所藏身空間維護社會秩序。

延伸閱讀

中和小吃部暗藏春色1年被抓2次 新北市府出重手斷水電

影/北市色情養生館遭三度查獲！警聯合市府斷水電 26人送辦

台東霧鹿、利稻村斷路斷電斷網 居民急向外界求援