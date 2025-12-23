影/新北割喉案「乾兄妹」二審判決！死者父怒發不自殺聲明

新北楊姓國中生慘遭割喉身亡案，兇嫌郭姓國中生、林姓乾妹都被起訴，今（23日）二審宣判，2人分別被判12年、11年，楊姓國中生的父親跟母親聆判後當庭大哭，庭後也怒發8點聲明。

楊姓國中生的父親受訪時痛斥加害者們「大搖大擺聽判」。 （圖／中天新聞）

據了解，楊父、楊母今天出庭聆判，聽完判決後當庭對合議庭3法官哭喊：「我兒子被殺死了，為什麼判這麼輕」、「不要講一些空話」，情緒悲憤激動，庭後受訪時並怒斥加害者們：「大搖大擺聽判」，楊姓國中生的父親也旋即發出「不自殺聲明」，8點訴求如下：

一、絕望中的不自殺聲明！



由於非常恐懼加害人假釋出獄後的報復，我必須鄭重聲明我和我的家人不會自殺。但我也要讓社會知道，這個判決結果，對我們家屬而言是極度難以承受的。不是因為我們輸不起，而是因為整個制度一次又一次告訴我們，被害者不重要。現在的現實是被害者家屬與證人，每天活在恐懼之中；而加害者，卻受到司法體系層層保護。那請問，誰來保證我們的生命安全？



二、 司法竟然要兇手來孝順我們？



法官一心只想讓兇手有改過自新的機會，甚至之前還有一位法官竟然問我們：「能否有機會讓他們來孝順你們？」這根本是睜眼說瞎話！我只想說，他們出獄後不要來報復我們，就已經是萬幸了！



我真的不知道這個社會怎麼了？被害者家屬及證人每天過著提心吊膽的日子，而加害人卻得到司法體系的特別照顧。請問日後他們出獄，誰來保證我們以及證人同學的生命安全？



三、 法庭不是曝險少年的教化所！



我們的案子不是教殺人犯認錯的教科書，在法庭中詢問殺人犯如果在當時他們應該要怎麼做？這不是在引導他們認錯嗎？要教化應該去少觀所教化，而不是在法庭內教化！



四、刑事寬容、民事卸責，對我們是雙重傷害！



民事部分，目前判賠938萬。但對方沒有財產，無法強制執行，我們拿到的，只是一張債權憑證。



刑事部分，法官與《少年事件處理法》對他們百般寬容；民事部分，他們只想耍賴、賠一點就算了。請問這不是雙重傷害，是什麼？我們失去孩子，卻還要一次次承受制度告訴我們：「你們只能認命。」



五、《少年事件處理法》如何凌虐被害者！



我之所以說《少年事件處理法》是一塊遮羞布，不是沒有理由。加害者的資料，我們不能看。我們想帶信賴的人旁聽，卻被請出法庭。依第36-1條申請信賴之人到庭，卻被一句「有礙少年健全成長」駁回。但同時我們全家的地址、個資，卻被查得一清二楚，讓殺人犯知道我們住在哪裡。甚至，還讓被告與秘密證人當面對質。請問這樣的制度，到底是在保護誰？知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷。這就是我們被《少年事件處理法》凌虐的現實。



六、我必須跟兒子說對不起！



我必須對○○說：爸爸要食言了。爸爸已經用盡所有力氣，但換來的不是公平正義，而是制度一次又一次的冷漠與踐踏。這不是單一案件，這是一部系統性傷害被害者的惡法。



七、北捷隨機殺人案不是偶然，是警訊！



就在12月19日，台北捷運發生隨機殺人事件。這不是第一次，也不會是最後一次。我想問社會一句話：誰能保證，一個有殺人前科的人，關幾年之後就一定不會再犯？沒有人能保證。政府給不出答案，司法也給不出答案。於是整個社會，只能賭運氣、走一步算一步。這樣的制度，就是把所有人都丟進一顆不定時炸彈旁邊，至於什麼時候爆炸、誰會成為下一個受害者，只能自求多福。過度縱容暴力犯罪，不是寬容，是把整個社會推向更深的不安全。



八、結語：不要再讓無辜的孩子犧牲了！



我還要說教育不是縱容，安全不是違反人權。還給老師合理的管教權，搜書包不是羞辱學生，是為了保護更多孩子能平安回家。如果制度不改，○○不會是最後一個。我今天站在這裡，不是為了仇恨，而是為了不要再有無辜的孩子，犧牲生命提醒我們這個制度錯了。



最後，我們提出以下五點訴求，請社會與立法、司法機關正面回應：



新北楊姓國中生慘遭割喉身亡案，兇嫌郭姓國中生、林姓乾妹都被起訴，今（23日）二審宣判，2人分別被判12年、11年，楊姓國中生的父親跟母親聆判後當庭大哭，庭後也怒發8點聲明。

楊爸爸、楊媽媽 敬上

2025年12月23日



《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518



