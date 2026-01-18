影/新北又有高齡駕駛肇事！7旬翁「吃藥開車暴衝撞超商」

新北市又發生高齡駕駛暴衝肇事的驚悚事件，中和區昨（17日）深夜有位高齡77歲的老翁，疑似頭暈、身體不舒服加上吃了感冒藥，開車高速往超商撞去，所幸有柱子擋住衝勢。

車禍現場。 （圖／警方提供）

中和分局指出，經查肇事駕駛為現年77歲的游姓老翁，昨晚10點左右開車經過景安路跟南山路交叉口時，轉彎時高速衝撞柱子跟花圃肇事，警方獲報後旋即會同救護人員跟消防隊趕往。

車禍瞬間。 （圖／警方提供）

經救護人員檢傷，游姓老翁沒受傷，酒測值經檢測為0，全案經交通分隊員警依規定完成現場測繪、事故攝影及交通事故卷宗建檔等相關處理作業，監視器畫面中顯示，游姓老翁的車在轉彎時明顯失控偏移，往超商方向撞去，所幸被騎樓下的柱子擋住，未釀成進一步的傷亡。

