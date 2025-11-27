影/新北女開賓士墜海亡身分曝！竟是北聯幫「漢哥」的老婆

新北市金山區近日發生一起婦人開著賓士車疑似不熟路況，不慎墜入磺港漁港內，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，身分曝光竟是道上赫赫有名的「漢嫂」。

消防隊跟海巡合力搜救畫面。 （圖／翻攝畫面）

據警消的救援資訊，事發時間在24日凌晨3點左右，獲報有車落海後大隊全體出勤、金山中隊、金山、萬里、石門、秀峰及汐止分隊，共15車33人跟海巡人員合力搜救，1個半小時後在該車的左後車門旁找到57歲的陳姓婦人並救起，但她已經沒有呼吸心跳，送醫後還是回天乏術，據警方調查，陳婦日前眼睛才剛開完刀，監視器畫面也顯示她墜海前一度有緊急煞車，疑似煞車距離太短仍然衝入海中，初步研判應是不熟路況加上眼睛視力不佳，家屬目前對她的死因沒有意見，全案經基隆地檢署相驗後已將遺體發還，判定為單純意外無他殺嫌疑。

廣告 廣告

消防隊跟海巡合力搜救畫面。 （圖／翻攝畫面）

金山派出所長徐志成也說明全案，表示在本月24日清晨3點，有一名女子開車不慎掉入金山璜港漁港內，獲報後立即派員到場協助，據了解該名女子是到金山拜訪朋友，因不熟悉路況加上夜間視線不佳，不慎墜入漁港內，經消防、海巡人員打撈搶救上岸，送往台大金山醫院進行急救後仍宣告不治。

陳婦被緊急送醫後仍宣告不治。 （圖／翻攝畫面）

而據《三立新聞網》的報導，死者身分竟是在道上赫赫有名的「漢嫂」，是北聯大老「關渡王」黃正雄的遺孀，黃正雄生前在道上也是重量級大哥，不過開賭場出身的他作風低調，天道盟「圓仔花」等大哥曾邀結盟但被他婉拒，在他過世以後，妻子也順勢接下他在江湖上的「地位」。

漢嫂最為人熟知的「事蹟」，是在2021年4月曾協助警方偵破一起槍擊案，當時北聯幫眾「楊鷲」楊姓男子與「大郭」郭姓男子，開車前往台北市媽祖文化協會尋人未果，竟朝門口連開3槍後逃逸，警方追緝十多天毫無進展，當時北投分局的許姓偵查隊長身揹破案壓力，先找退休刑警協尋，但對方表示「跟北聯幫年輕成員不熟」婉拒，後來找上「漢嫂」幫忙，經她親自出面喬了好幾天，2名嫌犯最後同意投案，也讓漢嫂在江湖上的地位更顯赫，如今發生不幸，黑白兩道的友人都很悲痛。

延伸閱讀

影/輪胎掉了還繼續開！高雄男追撞前車恐挨罰7200元

獨/竹南車站驚見大火！「烈焰繞屋」驚悚畫面曝光

裝甲兵獨攀八唐縱走失聯6天 奇蹟生還全靠3根能量棒