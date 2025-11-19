影/新北女ATM領普發一萬 竟顯示「已領」急報警

新北市一名女子日前在蘆洲一處ATM，領取政府普發一萬元時，竟顯示「已完成領取」嚇得趕緊報案，警方受理後通報銀行進行調查，今日上午再陪同女子操作ATM卻又成功提領。

女子ATM提領普發一萬現金竟顯示「已完成領取」。（圖／翻攝畫面）

警方調查，一名吳姓女子（44歲）17日下午2時許，前往新北蘆洲區永樂街上一處ATM欲領取政府普發新台幣一萬元，但提款機顯示該款項已遭領取，印出明細表也註明「該筆款項已完成領取」，撥打1988專線查詢，客服人員也告知該款項已遭領取，建議她到向警方報案。

吳女確認該筆款項先前並未提領，遂前往轄區蘆洲警分局三民派出所報案求助，警方依規定受理詐欺，開立報案證明單後由偵查隊向銀行端調閱資料查證釐清偵辦。

警方經查證後發現被害人吳女實際領取未成功，員警今（19）日上午陪同吳女再度前往ATM再次操作後，竟又成功領取行政院普發新臺幣1萬元，詭異狀況仍待後續查證。

警方呼籲，民眾若領取普發款項或進行金融交易時，遇到任何疑慮或不確定狀況應保持冷靜，可撥打165或110報案電話諮詢，切勿聽信來路不明的電話指示以免遭詐。

