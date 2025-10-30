影/新北媽三貼載小孩上學對撞機車 騎士噴飛骨折
新北市今（30）日發生一起交通意外，中和一名女子上午騎機車載2名小孩途中，與另一台機車擦撞，對方騎士骨折送醫，母子3人則無傷，但三貼違規遭警方開單舉發。
警方調查，張姓女子（38歲）上午7時許騎乘機車載著2名孩子欲前往中和國小上課，行經中和區中和路某路口欲左轉時，與對向直行周姓男子（28歲）的機車發生擦撞，周男撞擊後人車向前噴飛，造成他左髖骨折，張女輕微擦傷2個小孩則無受傷。
警、消人員獲報趕赴現場，先將周男送往雙和醫院救治，警方檢測雙方酒測值均為0，全案依交通事故流程測繪蒐證，車禍原因與肇責仍待釐清，另張女機車三貼部分，則依道路交通管理處罰條例開罰300元至600元罰鍰。
延伸閱讀
影/台南警趕赴處理車禍！左轉不慎警車衝進田裡
淡水小貨車追撞聯結車 駕駛夾困駕駛座全身傷
天沒亮趕路！陸客車疑「視線不良」 狠撞路邊貨櫃車釀6死
其他人也在看
「照顧者學校」啟動 菜種會陪伴重塑家庭韌性
（中央社記者黃旭昇新北22日電）基督教芥菜種會今天表示，面對少子化與高齡化挑戰，啟動「照顧者學校」讓照顧者在自我照顧、專業訓練與互助網路中獲得力量，重建家庭韌性與希望。中央社 ・ 1 天前
影/假買檜木真行竊！ 3人團夥偷走80萬老酒、圓桌被捕
苗栗市新東街一處鐵皮倉庫在10月23日凌晨遭竊，收藏多年的檜木圓桌與洋酒被搬走，損失約80萬元。警方成立專案小組展開調查，於10月28日跨縣市拘提三名嫌犯到案，並查獲部分贓物，包括10張檜木桌面及部分洋酒，已返還給被害人。中天新聞網 ・ 1 天前
美濃大峽谷女地主石麗君遭收押 柯志恩今為案外案出庭再撇清：我跟她沒任何關係
涉及高雄「美濃大峽谷」盜採案的女地主石麗君日前遭檢調二度搜索後收押禁見，但因石女陪同柯志恩現場會勘而引發的藍綠對槓案外案，卻持續延燒。柯志恩不滿綠營散佈石女是「柯志恩自家特助」，上月14日赴雄檢提告誹謗，柯志恩今到庭說明時再度強調，「石麗君原本是無黨籍議員朱信強的助理，跟我完全沒有任何關係！」請民進黨及外界勿再以訛傳訛。鏡報 ・ 1 天前
影/三重爆行車糾紛剪車躺路中 警開單最重罰3萬6
新北市今（29）日發生一起行車糾紛，一輛休旅車與機車在三重某路段因鳴按喇叭發生爭執，機車騎士在車道上擋住休旅車去路吵了起來，警方獲報到場對騎士開罰最重罰金3萬6千元。中天新聞網 ・ 1 天前
土地糾紛協商未有結果住戶控地主「擺水泥磚」擋路
土地糾紛協商未有結果住戶控地主「擺水泥磚」擋路EBC東森新聞 ・ 1 天前
惡鄰綁匪藏狗洞3／男童死後才遭焚屍 法醫驗屍報告揭冤枉喪命真相
張增標綁走男童正值盛夏，白天氣溫超過36度，男童被困在狹小悶熱的行李廂，張增標沿著新北土城、板橋、樹林繞行，偶爾停車讓男童喝水。21日下午，張開車前往板橋途中，發現男童沒了動靜，停車察看，才赫然發現男童已死亡。儘管如此，張仍於下午4點多，在板橋府中街撥出最後一通勒贖電話，之後因為懷疑被警方跟監，才中斷聯繫。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
宜蘭園藝公司突遭「工程車衝撞」！門口玻璃碎滿地、撞擊瞬間畫面曝光
29日下午，宜蘭縣冬山鄉某園藝公司，遭人駕駛工程車衝撞，造成李姓負責人頸椎受傷送醫，從曝光的監視器畫面可以看到，一台黃色的工程車倒車，先撞擊門口白色休旅車，之後再3次撞擊園藝公司店門，導致落地窗玻璃碎裂，騎樓停放的機車多部受損，警方循線追查，通知涉案的35歲林姓男子到案說明，初步調查，疑為工程標案引發糾紛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台北士林公車自撞分隔島幸無人傷 大都會客運補償乘客100元禮券
台北市士林區中山北路五段今天下午1時許發生公車自撞分隔島事故，警消獲報後立即派員到場處理，所幸駕駛及乘客均未受傷。經警方檢測，初步排除駕駛49歲李男酒駕，詳細肇因仍待調查釐清。業者大都會客運表示，駕駛長酒測值及工時都正常，對於造成困擾表達歉意，請乘客向公司聯絡，將提供100元禮券作為補償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
人頭帳戶「死轉手」連交通錐也能藏 水房集團12人落網
【記者鮮明／台中報導】刑事局中打偵辦1個詐欺集團，發現嫌犯將人頭帳戶藏放於草叢、交通錐或是寄送貨運站等，以「死轉手」方式交付取款車手提領贓款，得手上百萬元。警方逮捕張姓、侯姓等12人，依詐欺等罪送辦。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
龍華科大推動國際合作 攜手韓國3所大學開創技職教育新格局
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者諶志明 龍華…中華日報 ・ 1 天前
「陸勝1號操演」火力全開 眼鏡蛇直升機、戰車地空聯合作戰展現戰力
國軍「陸勝1號操演」今（30）日進入第6天，陸軍機步234旅由守轉攻執行地空整體作戰，出動超級眼鏡蛇直升機以火力制壓敵軍，並以陸航、戰、甲車部隊協同作戰，運用空包彈仿真實戰，展現國軍全面提升戰力決心及臨戰應變能力。今天實兵操演在雲林海線進行，展現國軍地空整體作戰能力，由超級眼鏡蛇直升機針對遠程目標發自由時報 ・ 1 天前
新光鋼參展2025台灣國際智慧能源週 展示全方位綠能結構解決方案
因應全球淨零轉型與極端氣候挑戰，新光鋼於10月29日至31日參加「2025 台灣國際智慧能源週」，於南港展覽館一館K0216攤位盛大展出，聚焦從材料、製程到維運的綠能結構解決方案。中時財經即時 ・ 1 天前
遭裁罰! 紀姓特約獸醫:明年不再跟畜牧場簽特約
中部中心 / 中部綜合報導台中爆發非洲豬瘟疫情至今，地檢署也分案進行查辦，約談好幾位獸醫師，其中養豬場的紀姓特約獸醫師被約談後請回，但他被市府依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰。他在臉書感嘆表示，情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約了。紀姓獸醫臉書發文吐心聲 表示豬瘟風暴至今自己還被裁罰 明年起不再跟畜牧場簽約特約獸醫。（圖／民視新聞）他就是梧棲養豬場的特約紀姓獸醫師，日前現身地檢約談後被請回，語氣中充滿無奈，紀姓特約獸醫現身鏡頭相當低調，基於偵查不公開不想再多談。事後更被台中市府以違反獸醫師法第7條跨區簽約，受到行政裁罰，他說只能吞了。他也在臉書發文感嘆，曾問豬農豬死了這麼多，為何不找他？豬農回答，你不賣藥，也不收錢，怎麼好意思麻煩你。違反獸醫師法挨罰他認了，明年起就不再跟畜牧場簽特約獸醫師，動保處也別來拜託他，情義已盡。紀姓獸醫表示自己有防疫和畜牧經驗 對於疫情有一定敏感度 很遺憾沒幫到忙 因為根本沒人通知他 。（圖／民視新聞）紀姓獸醫曾在屏東養豬場，歷經過口蹄疫疫情，豬隻全遭撲殺，之後毅然決然來台中執業，沒想到，又碰上非洲豬瘟疫情，竟然又與他有關。紀姓獸醫師，具有畜牧場飼養及防疫經驗，他說豬農簽約特約獸醫年費3600元，他說如果只靠簽約收入，根本難以餬口，這些年是靠著對豬農的情義相挺，才願意不離不棄，但這次事件後，決定不再簽特約，認為責任已了，更盼天佑台灣。原文出處：遭裁罰！紀姓特約獸醫：情意已盡 曝明年起不再跟畜牧場簽特約獸醫 更多民視新聞報導三聯單記載病死豬數量不符！ 中檢查台中案例養豬場「疑涉偽造文書」防堵非洲豬瘟疫情！豬隻禁運宰令延長 巧之味、賣麵炎仔等名店暫停營業網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 1 天前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 5 小時前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 1 天前
接"送貨訂單"遭逮! 多元計程車運將怒控警亂抓人
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 1 天前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 22 小時前
雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押
中部中心／綜合報導雲林警方分析車手動態，發現一個由越南籍人士組成的車手團，幕後老闆還提供了7部懸掛別人車牌的車輛，提供成員交叉使用，降低被捕風險，警方一舉查獲12名犯嫌，通通遭法院裁定收押。另外刑事局中打，發現有詐欺集團以假檢警手法，同時勾結合法仲介，以協助辦理房屋抵押為由，詐取被害人房產。小巷子內，支援警力，一路小跑步，朝目標前去，只見一名男子，被壓制在地，同時還大哭求饒。雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押（圖／翻攝畫面）同時間，不同地點，警方兵分多路，展開追緝行動。雲林縣警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM，展開追緝行動，發現有一個外籍車手集團，成員眾多，分工細膩，並且十分小心謹慎，幕後老闆提供7部懸掛了他車車牌的車輛，讓集團車手可以在外出提領時，交叉使用，藉此躲避查緝，另外在台中，也有逮人畫面。詐團＂勾結仲介＂詐取房產 共逮10名犯嫌.查扣贓款逾114萬元（圖／翻攝畫面）一名男子，雙手被上銬，坐在地上，靜靜的看著，一旁員警清點贓款及證物，刑事局中打在分析專業技職人士涉詐情資時，發現有詐欺集團以假檢警手法，實施詐騙，更是進一步，勾結貸款仲介，以協助辦理房屋抵押貸款為由，再次行騙，讓被害人，不但沒了錢財，連房產，也通通被騙走。10名犯嫌，警詢後，全依涉嫌詐欺等罪，移送偵辦。原文出處：詐團橫行！雲林警破獲「外籍車手團」 台中詐團「勾結房仲」騙取房產 更多民視新聞報導詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐民視影音 ・ 5 小時前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 1 天前
囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰
民視新聞／綜合報導有夠囂張！一名20歲妙齡女子，凌晨騎機車，排氣管發出轟隆隆噪音，引起警方注意，攔查時發現，除了疑似改裝排氣管，還發現車牌翹牌，置物箱內還找到，車牌套，上面印著，反正你們也抓不到我，警方看了好氣又好笑，依法開出罰單！機車發出排氣管噪音，騎士被警方攔下。被警方攔下的是一個年輕小女生，警方發現她的車，似乎都有動過手腳。違規項目可不只翹牌跟後照鏡兩項，有員警發現，就連大燈也沒裝。機車騎士疑似違法改裝排氣管遭警方攔下，要求驗車。（圖／民視新聞）警方接著打開坐墊下的置物箱，赫然發現裡面竟然還有車牌套，上面著印著，反正你們也抓不到我，還有一牌F開頭的英文不雅字樣。唉唷，年輕人太嗆了啦，你看，現在還是被抓到了吧！第五分局四平派出所副所長蔡柏彥：「於崇德路二段發現一部機車，高速行駛且排氣聲浪異常，遂上前攔查，經查該機車除疑似改裝排氣管外，另涉及車牌上翹、改裝燈具，及後照鏡規格不符等違規情事。」年輕人改裝機車，還在車上貼標語，再怎麼囂張還是被警方依法開單！（圖／民視新聞）這些違規中，最大宗的罰單，就是翹牌，只要未依指定位置懸掛，可能就會被視為無法辨識，罰單三萬六千元，警方呼籲民眾不要以身試法！原文出處：囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰 更多民視新聞報導20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰獨居老人外出住家遭闖空門 保險箱遭竊損失240萬香消玉殞！坣娜肺腺癌辭世「已入土為安」 追思會12/14舉行民視影音 ・ 5 小時前