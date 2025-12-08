影/新北定食8府中店氣爆！ 業者：會持續慰問傷者

新北市「定食8」、「爭鮮」府中店的共用廚房，今（8日）凌晨突然發生爆炸，2間店都被炸成廢墟釀成5人受傷，爭鮮集團今天上午表示會持續慰問傷者並提供必要協助，及配合調查。

爭鮮集團表示，在事發後就立刻通報消防單位、啟動緊急應變程序及協助現場處置，經理、區督導及店經理也馬上到場掌握情況並與消防、警方及鑑識單位密切合作，相關單位已進入現場調查，並著手釐清事故成因。

爭鮮集團強調，對於本次事故造成民眾受到影響深感遺憾，將持續全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響店家必要協助，對5名被治療完陸續離開醫院返家的路人，將持續主動慰問並提供必要協助。

氣爆現場的慘狀。（圖／警方提供）

