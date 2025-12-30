影/新北市府公車反恐演練 模擬劫車、起火場面逼真

新北市府交通局、警察局、消防局及臺北客運今（30日）共同舉辦「行車安全與緊急應變教育訓練」，現場模擬各項情境演練，強化緊急應變能力及快速反應提升乘車安全。

現場模擬不明人士於車外叫囂干擾行車安全。（圖／翻攝畫面）

警方表示，此次演練並由土城警分局、霹靂小組及清水消防分隊等警、消單位到場支援，實際投入人力與裝備參與演練，演練模擬可能發生在公車上的的各種緊急狀況，包括行車事故處置、電動公車疑似起火應變、不明人士於車外叫囂干擾行車安全，以及車內乘客出現潛在危險行為等。

警方壓制逮捕嫌犯。（圖／翻攝畫面）

演練過程中駕駛依序完成停車通報、疏散乘客、初步應變及配合後續處置等流程，警消人員亦於第一時間趕至現場，訓練結束後由土城分局分局長陳建龍親自講解遇隨機襲擊事件應處四原則「狀況通報」、「穩定情緒」、「配合行動」、「緊急救援」，藉由演練提高大眾警覺意識。

現場模擬電動公車起火。（圖／翻攝畫面）

交通局表示，情境演練特別強調「第一時間的正確判斷」，例如在模擬電動公車異常狀況時，駕駛長須立即停靠安全地點、開啟警示設備、引導乘客有序下車，並同步通報相關單位；而在面對疑似滋事或危及乘客安全的狀況時，則著重於冷靜應對、確保車內乘客安全，並即時與警方聯繫。

交通局長鍾鳴時指出，日前1219台北捷運連續攻擊事件引起社會高度關注，加上跨年活動即將到來，人潮與運輸需求明顯增加，新北市更須提前做好萬全準備，除要求公車業者定期辦理防災與安全演練外，也透過緊急應變教育訓練，讓駕駛熟悉各類突發狀況的標準作業流程，確保在關鍵時刻能迅速、正確應對。

