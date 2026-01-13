影/新北新店砂石車逆向硬切 閃避不及擦撞公車釀禍
新北市今（13）日發生一起車禍，一輛砂石車上午行經新店某路段時，違規跨越雙黃線超車時不慎擦撞前方公車，所幸未造成人員受傷，警方依規定處置並對肇事駕駛開單告發。
警方調查，趙姓男子（26歲）13日上午6時許駕駛砂石車，行經新店區安康路三段時，前方有2輛公車依限速緩慢行駛，趙男疑因不耐煩突然違規跨越雙黃線欲逆向超車，但當時對向車道出現多部汽機車，砂石車只好從2台公車中「硬切」回車道。
由於狀況緊急趙男的砂石車切回車道時擦撞前方彭男姓男子（39歲）所駕駛的客運公車，所幸2車駕駛及乘客皆未受傷，轄區新店分局員警獲報到場，雙方駕駛酒測值為0，調閱監視器確認砂石車違規跨越雙黃線，警方依規定開單告發，詳細肇事原因仍待調查釐清。
