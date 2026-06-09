影/新北板橋小貨車打滑衝上人行道 女子等公車遭撞傷

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新北市今（9）日發生一起嚴重車禍，一輛小貨車清晨疑因天雨路滑失控衝上人行道，撞斷路燈燈桿及撞上一名等公車女子，所幸女子僅輕傷送醫治療後已無大礙。

小貨車衝上人行道撞斷燈桿波及路人。（圖／翻攝畫面）

警方調查，今日清晨6時40分，林姓男子駕駛小貨車行經板橋區文化路二段往臺北市方向，當時下著大雨疑因天雨路滑，車輛不慎打滑失控衝上市議會前方人行道，自撞路旁燈桿，一旁等候公車的錢姓女子遭波及受傷。

消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，錢女經救護人員送往衛生福利部臺北醫院救治後暫無大礙，轄區海山分局員警到場依規定拍照測繪並調閱監視器影像，經檢測林男酒測值為0，確切肇事原因仍待後續調查釐清。

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