影/新北板橋小貨車打滑衝上人行道 女子等公車遭撞傷
新北市今（9）日發生一起嚴重車禍，一輛小貨車清晨疑因天雨路滑失控衝上人行道，撞斷路燈燈桿及撞上一名等公車女子，所幸女子僅輕傷送醫治療後已無大礙。
警方調查，今日清晨6時40分，林姓男子駕駛小貨車行經板橋區文化路二段往臺北市方向，當時下著大雨疑因天雨路滑，車輛不慎打滑失控衝上市議會前方人行道，自撞路旁燈桿，一旁等候公車的錢姓女子遭波及受傷。
消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，錢女經救護人員送往衛生福利部臺北醫院救治後暫無大礙，轄區海山分局員警到場依規定拍照測繪並調閱監視器影像，經檢測林男酒測值為0，確切肇事原因仍待後續調查釐清。
更多中天新聞網報導
影/新北板橋毒駕拒檢逃逸 警圍捕開8槍逮人查獲毒品
影/新北板橋4車連環撞 幸僅車損無人受傷
大雨過後蟑螂湧入校園！學生暴動 校方：和化糞池有關
其他人也在看
快訊／悚！國道一號「4車連環追撞」現場畫面曝 小貨車駕駛一度受困
國道一號汐五高架南下28.1K處今（10日）下午2時許發生一起恐怖連環車禍，兩輛小貨車以及兩輛小客車不明原因發生追撞，現場一片狼藉；另造成其中一輛小貨車駕駛受困。警消獲報到場後，協助將受困的小貨車駕駛救出，所幸意識清楚、送往醫院治療。而這起事件也造成交通受阻，佔用外側兩車道，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。
快訊／整車載滿人！轎車衝對向撞聯結車「多人受困」 4人斷魂
桃園市新屋區中山西路二段發生嚴重死亡事故！一輛白色轎車不明原因越過雙黃線，直接正面撞擊對向的聯結車車頭，車上有多人受困，消防人員到達現場立即給予破壞器材脫困並給予救護處置後送醫。事故共有6名傷患，其中1人已明顯死亡，3人已經沒有生命跡象，送醫宣告不治，另外還有2人受到輕傷。事故原因還有待進一步釐清。
公車進不了站！違停男吐菸挑釁司機 嗆「叫警察來找我」下場慘了
【緯來新聞網】台北市士林區8日發生公車司機與違停轎車駕駛衝突事件。一對男女疑似前往知名麵包店購物，將
八卦山下嚴重事故！休旅車「猛撞牌樓翻覆」
昨（9日）晚間，彰化八卦山牌樓前發生翻車事故。一輛休旅車疑因雨天路面濕滑失控撞上牌樓立柱後翻覆，巨大撞擊聲驚動路過民眾，所幸車上人員僅受輕傷，未送醫治療。
快訊／國道4車連撞！ 1人慘困車內
快訊／國道4車連撞！ 1人慘困車內
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
天雨路滑又出事！雲林砂石車「煞車失靈」 打滑撞斷紅綠燈、路燈桿
雲林縣「溪州大橋」發生一起驚悚車禍！今日清晨5時許，雲林縣地區下起滂沱大雨，有輛砂石車行經台1線時，疑似因路面雨水積水打滑，失控衝撞分隔島，導致紅綠燈桿、路燈桿通通被撞斷，橫躺在大雨中，所幸砂石車駕駛無大礙，至於事故發生原因，有待進一步調查釐清。
影/高速逆撞奪命瞬間！桃園重大車禍「噩耗視角」曝
桃園市新屋區今（10日）上午發生轎車逆向撞大型聯結車，造成1死、3命危、2輕傷的重大車禍，事發瞬間也曝光，只見轎車逆向開到對面車道，大型聯結車根本閃不掉。
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
快訊／上班注意！國道事故…大、小貨車雨中追撞「車身打橫」占2道
國道3號南向169公里處，台中市中港系統交流道今天（9日）上午7時47分，發生一輛小貨車跟大貨車追撞事故，導致外側2車道，現場無回堵，初步了解，事故已排除，無人受困傷亡，詳細事故原因，仍待釐清。
傅子純遺孀憔悴守靈堂曝真正死因 淚崩「我們會找到彼此的」
傅子純6月7日因急性血癌引發突發症狀搶救無效，享年46歲，靈堂設在板橋殯儀館附近的生命會館，今（6╱10）開放至親及演藝圈好友前往弔唁追思，方馨、翁家明、兵家綺、梁佑南、廖家儀、王燦等人都到場致哀，遺孀佳綺憔悴透露死因，死亡證明書上寫著「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」，哽咽：「我們不知道他有這樣子的疾病。」
台南騎士追撞垃圾車！「人噴進車後斗」影片曝光 一旁阿伯看傻眼
台南市官田區發生一起驚險車禍，一名機車騎士追撞前方正在執行垃圾清運作業的垃圾車。猛烈撞擊，騎士連人帶車騰空飛起，整個人直接摔進車後斗。過程被行車紀錄器拍下。
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
7歲童2杯冰飲下肚「劇烈腹痛進ICU」 醫提醒這4類人別碰冰
炎炎夏日不少人喜歡喝冷飲消暑，不過，中國河南鄭州一名7歲男童日前接連喝了2杯冷飲後，出現劇烈腹痛症狀，緊急送醫後確診為急性腸扭轉，一度被送進加護病房（ICU）搶救。醫師提醒，儘管天氣炎熱，小孩、老人、經期女性和腸胃較弱的民眾，最好還是「別碰冰」。
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
國道驚悚奪命飛輪！行駛國道眼前突然噴出巨輪砸車頂 2傷1昏迷送醫
國道驚傳驚悚的「天降巨輪」重大車禍！今（9日）上午一輛自小客行駛在國道苗栗路段，當時該路段下著滂沱大雨，突然從對向飛出一個超大巨輪，不斷往前彈，當場砸中自小客車車頂，消防局救護人員趕抵現場時，駕駛雖已脫困，但其頭部遭受重創，留下一道長達 15 公分的恐怖撕裂傷，當場陷入昏迷，目前已被緊急送醫搶救中。
快訊／上班注意！國3今晨小貨車翻覆「5車追撞」 回堵5公里
今（9）日清晨5時22分，國道3號北向52.5K、鶯歌系統路段，發生小貨車自撞翻覆，造成後方3部自小客車、1部計程車及小貨車剎車不及追撞，佔用內2線及外線。對此，高公局表示，成立緊急應變小組積極處理中。不過截至早上7時，事故仍未排除，高公局也呼籲用路人提早改道，避開壅塞路段，行經事故地點請小心駕駛。
劉伊心徵特助月薪4萬5！包辦剪輯當司機、假日外宿都要陪
劉伊心9年前與大24歲的老虎牙子創辦人林志隆結婚，目前擔任該企業執行董事，同時經營美妝品牌，近日開出「家庭教育陪伴特助」職缺，雖然月薪有4萬5，不過工作內容要身兼數職，周末跟連假也要上班，引發網友熱議。
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
板橋黑賓士「毒駕拒檢」撞警！警連開8槍逮人…車內查獲毒品
新北市板橋區驚傳槍響，今日（9日）下午5時許，板橋警方在信義路執行巡邏勤務時，發現一輛黑色賓士車形跡可疑，立即上前攔檢，結果駕駛突然拒檢逃逸，過程中還猛踩油門意圖衝撞員警，警方一路追到縣民大道、南雅南路口連開8槍反擊制止，但賓士車仍趁亂脫逃。目前警方已在大觀路一處巷弄內攔下涉案車輛，並逮捕駕駛，並在車內搜出毒品，詳細案發原因仍有待調查釐清。