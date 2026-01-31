影/新北板橋車站行車糾紛 4打1大亂鬥全送辦

新北市昨（30）日發生一起鬥毆案，2部車在板橋車站停車場駛出時因行車糾紛爆發衝突，雙方車上4人與1人進而鬥毆大打出手，最後全被到場警方帶回依法送辦。

5名男子在板橋車站因行車糾紛爆發肢體衝突。（圖／翻攝畫面）

新北板橋分局警方昨日上午8時許接獲報案，轄區新站路與站前路口板橋車站前有一群人鬥毆打群架，員警趕赴現場時已無打架情事，經了解為2輛車行車糾紛衍生肢體衝突。

警方調查，黃男（33歲）、張男（29歲）、簡男（26歲）與鐘男（37歲）4人共乘一輛汽車自板橋車站停車場駛出，對方高姓男子（36歲）開車自站前路欲右轉新站路時，黃男方按喇叭導致高男不爽而下車理論產生口角爭執，最後5人大打出手。

廣告 廣告

警方詢問雙方均坦承有動手毆打，員警對其5人宣讀權利後隨即全部逮捕帶回派出所偵訊，詢後依妨害秩序及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

延伸閱讀

影/粗話打招呼以為嗆聲！頭份金錢豹KTV 30歲男捅人1死3傷

影/板橋街頭鬥毆！刺青男持刀「砍下去那刻」警撲上阻止

花蓮酒吧鬥毆3打1全遭送辦 其中1人還是通緝犯