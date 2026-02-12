影/新北板橋雲梯車出勤出車禍 擦撞保時捷跑車幸無人傷

現年已高齡76歲的「越獄狂魔」徐開喜，昨（11）日前往高等法院出庭作證時，被發現另涉毒品案遭通緝，目前已被送進台中勒戒所。對此，國民黨桃園市議員詹江村透露，徐開喜當年被關押在岩灣監獄時，是自己的文書傳令，當時自己更因擔憂徐脫逃而患上胃潰瘍。

