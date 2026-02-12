影/新北板橋雲梯車出勤出車禍 擦撞保時捷跑車幸無人傷
新北市今（12）日發生一起車禍，下午3時許消防局一輛消防雲梯車，欲前往雙十路二段執行火警勤務時，在板橋區文化路二段與雙十路二段口右轉時，與蔡姓女子駕駛直行的白色保時捷跑車發生擦撞。
轄區海山分局獲報立刻派員趕赴現場，經查雙方駕駛酒測值均為0，全案依規定拍照、測繪，經檢視監視器等相關影像，保時捷駕駛蔡女發現後方有消防車輛後，已有明顯避讓行為，本案不會依違反道路交通管理處罰條例第45條第2項告發，事故原因仍待調查釐清。
迎接馬年到來，風火輪也搭上生肖熱潮，推出專為中國市場設計的「馬年限量版禮盒」。最大亮點，就是品牌首度為農曆新年打造專屬賽車，一口氣把節慶氛圍與經典跑車結合，話題性十足。
台美關稅談判日前已有結果，對等貿易協定有望在本週正式簽署。民進黨中央今（12）日由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，其中高達61%民眾表示滿意，更有74.1％民眾希望立法院盡速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過5成贊成盡速審議。
國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地院2024年12月31日宣判應執行12年6月、褫奪公權6年，宜蘭地檢署認為法院把起訴的收賄罪變更為圖利罪，事實認定有誤，且刑度過輕，將15名被告中包括林姿妙在內的14人提起上訴。高院今下午開庭，林姿妙全程僅稱受冤枉、沒做壞事。
台灣汽車市場少數售價低於60萬元的三菱Colt Plus因產量驟減引發停產疑慮，雖然中華三菱官方強調仍持續生產，但業界與消費者對這款國民代步車能否撐過新法規考驗充滿疑問。若Colt Plus真的退場，市場上將更難找到真正親民的新車選擇。
《圖說》新北市警察局今日舉辦「毒酒駕 OUT 安全相挺 GO」年度宣導記者會，宣示對毒駕、酒駕「零容忍」，中警 […]
新北市警察局於12日舉辦記者會，除了國民女神「李多慧」受邀擔任倡議女神外，演藝圈大咖如高捷、邰智源、梁赫群、嚴立婷，以及人氣女星林襄、ANDY老爹、湘荷妹妹等也紛紛加入公益行列。首度擔任宣導女神的李多慧在更甜美喊話，呼籲廣大粉絲與民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」...
（中央社記者曹亞沿新北12日電）新北地檢署查出楊男等人架設好樂貸網路借貸平台，以高投資報酬率、保證還本等話術招攬民眾投資，4年多吸金14.5億元，檢方依涉犯銀行法等罪起訴5人，並對主嫌楊男求處較重刑度。
（中央社記者黃麗芸台北12日電）北市警銀合作於去年成功攔阻詐騙案共2525件、阻詐金額達新台幣26.5億餘元，居六都之冠。台北市長蔣萬安今天特別頒發感謝狀表揚多家金融機構，並核發攔阻獎金逾198萬元。
馬達加斯加地方當局11日表示，熱帶氣旋「格札尼」（Gezani）已造成至少31人死亡，國家風險管理和民防辦公室（BNGRC）稱，仍有多人失蹤，至少36人受傷。
現年已高齡76歲的「越獄狂魔」徐開喜，昨（11）日前往高等法院出庭作證時，被發現另涉毒品案遭通緝，目前已被送進台中勒戒所。對此，國民黨桃園市議員詹江村透露，徐開喜當年被關押在岩灣監獄時，是自己的文書傳令，當時自己更因擔憂徐脫逃而患上胃潰瘍。
高雄市刑警大隊破獲一起販毒案，查獲2000多包毒咖啡和愷他命，警方調查，這個販毒集團在一所大學附近的大樓設立據點，再出動「小蜜蜂」外送，販毒脈絡遍及整個大高雄地區。 高雄市刑大偵三隊是進行網路巡
台中市警方接獲線報，指南投縣一名水泥工擁有罕見槍枝，經長期監控與蒐證後，在南投縣魚池鄉查獲一把左輪霰彈槍。嫌犯竟將槍枝來源推給一名仍在監服刑的友人，但說詞經查證後漏洞百出，近日遭檢方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌起訴。
82歲婦人林劉龍子112年因長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為自己年事已高恐無法再照顧癱瘓兒子，將裝有1萬元的紅包袋塞進兒子口中，再用口水巾摀住口鼻膠帶纏繞，讓兒子窒息死亡，法官輕判2年6月徒刑確定，賴清德總統2月12日發出特赦令，讓她免執行，本案是賴清德總統任...