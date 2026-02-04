影/新北汐止自小客駕駛恍神釀禍 直衝撞斷電線桿
新北市今（4）日發生一起嚴重車禍，一輛自小客車上午6時許行經汐止區中興路及福德二路口時，車輛偏離車道直接正面撞斷路旁邊電線杆及號誌牌面，導致電線、電線杆及油漬散落路面，車上3人幸無受傷也無波其其他人車，駕駛黃男（19歲）向警方供稱當時欲載2名友人欲前往工地上班，疑因疲勞恍神不慎釀禍，事故一度造成該路亂嚴重回堵，警方協助疏導於1小後恢復車流，確切車禍原因仍待調查釐清。
即時中心／黃于庭報導高雄環保局有名馬姓清潔員，日前逆向騎電動車撞倒7旬老夫妻，惡劣的是，他不僅未道歉，反而情緒失控出手毆打對方，連前來幫忙的簡姓大學生都遭攻擊。全案依傷害罪移送地檢署，馬男訊後無保請回。高雄市長陳其邁今（3）日於市政會議表揚該名男大生，並強調這種行為非常不應該，並移送考績會議處。陳其邁表示，簡姓同學見義勇為，非常地冷靜跟勇敢，進一步阻止危害擴大，並幫助阿公、阿嬤免於受到傷害，值得肯定，因此市政府進行表揚。此外，鳳山國中江姓同學，日前協助弱勢朋友過馬路，即便當時已經紅燈，但他還是體現善良與勇敢，幫助弱勢市民安全通過。男大生簡司宇（條紋襯衫者）日前見義勇為，在路上協助壓制毆打一對夫妻的馬姓男子，今（3）日接受陳其邁頒獎表揚。（圖／高雄市府提供）針對馬姓清潔員攻擊行為，陳其邁指出，環保局立刻進行懲處，除了先前已暫停他的工作之外，也移送考績會議處。至於馬男去（2025）年10月曾拿磚頭試圖傷害，市府有接過檢舉嗎？他則回應，馬男這次的行為是在下班期間發生，「非常非常不應該」，就其不當行為的部分，環保局先行議處，另涉及刑事犯罪的部分，也希望檢方儘速釐清。陳其邁強調，市府也把簡姓同學見義勇為、相關蒐集到的證據，移送給檢方進行釐清，後來衍生彼此互告的事情，就交由司法釐清。而有關馬男訊後無保請回，他也僅簡單說明「這個都交由司法釐清跟判斷」。對此，該名男大生受訪時談到反被馬男提告，他也坦言擔心是一定會的，不過自己當下沒有反擊、只有制伏，而能否告成就看台灣司法，「台灣法律就是這樣，希望之後會改正」。原文出處：快新聞／陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了 更多民視新聞報導5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊獨家／宣誓就職心慌慌？他爆料3白委認了「再當小藍只有滅亡」
1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
社會中心／綜合報導苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，40歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀猛砍一名員警的頭部兩刀。現場3名民眾見狀上前協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，而另有一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕微。全案共3人受傷送醫，警方稍早初步說明鍾男犯案過程，並強調本案並非隨機殺人。
國外分析網站iSeeCars近日公布2026年性價比最高可靠車款名單，其中Honda這款車竟贏過Toyota Corolla，同時也有公布中型休旅和油電等車型名單。新車價格不斷攀升，消費者都希望能用更划算價格購入車輛同時延長持有時間，目前美國新車平均價格來到46,699美元，消費者持有車輛為11年，其養護、二手價成本每年4,251美元，對此近日國外分析網站iSeeCars就公布2026年性價比最高可靠車款名單。 首先在新車項目Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻在該項目僅排在25名。而向來以高性價比著稱的Toyota，其Corolla則以25,423美元、11.3年、2,258美元排在第二，至於第三名則是Mazda 3 Hatchback 31,801美元/13.8年/2,300美元。iSeeCars公布Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年持有成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻排在第25名。再來中型休旅車方面(
台灣山葉最暢銷的國民代步車 JOG 125 在 2022 年逆向輸入回日本市場，同樣大受歡迎，而日本 Yamaha 宣布，將在 3 月 19 日發表全新 JOG ONE 速克達，搭載 124c.c. 引擎並擁有超輕車重與實用配備，未來台灣市場是否跟進有待觀察。
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北市土城區一處公寓民宅，清晨傳出三大四小，一共七人一氧化碳中毒！據了解，是陽台熱水器，通風不良釀禍，好險所有人送醫沒生命危險，但離奇的是，前一天下午，同一戶住處的11歲女童，因不明原因，在家身亡！目前初步排除外力介入，死因有待相驗，至於兩起案件是否相關，有待釐清。救護車，十萬火急開進巷弄內，因為傳出公寓民宅，多人一氧化碳中毒！警方到場拉起封鎖線，因為這戶人家，不只傳出一氧化碳中毒事件！週一下午，家中的11歲女童，不明原因在家中身亡。離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說（媽媽）要叫她起來吃飯吃午餐，那個時候就往生了，說送下來的時候有CPR啦，那個小女生漂亮漂亮的乖乖的，她阿公來的時候我們都會打招呼。」離奇意外發生在新北市土城區，沿和路一處五層樓公寓，時間倒回週一下午，11歲女童睡午覺時，媽媽準備叫她吃午餐，卻發現人叫不醒，緊急送醫，已經回天乏術！女童身體沒外傷，初步排除外力介入！只是到了週二清晨四點多，家中卻傳出一氧化碳中毒事件！家中三大四小中毒，年紀最小未滿5歲，好險所有人送醫，沒生命危險！警消初步勘驗，是家中陽台放置的熱水器，通風不良釀禍！消防到場測一氧化碳數值，37ppm已經超標！離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說有兩個小孩也送去醫院，救護車有送人上去，（有些人）還能自己走，孫子牽著去那邊坐救護車。」法醫高大成：「法醫來驗如果看得出來一氧化碳中毒，我們台灣最多的就是熱水器，所以一定會說你的熱水器有問題。」從今年一月統計到二月初，全台一氧化碳案例數一共有五件，熱水器安裝必須遵守五要原則：要安全品牌、正確型式、安全安裝、定期檢修、保持通風！不過家中11歲女童，為何在一樣化碳外洩前身亡，還有待相驗釐清。原文出處：離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫 更多民視新聞報導台中男闖康是美「拿安全帽猛砸貨架」 警方制伏後依毀損罪送辦毛嘉慶傳騷擾女黨工 民眾黨中評會認有調查必要：暫停該選區初選民調台積電工程師是「攝狼」！偷拍妻子友人、持未成年性影像仍免坐牢
由文化部主辦2026台北國際書展，即日起至8日在台北世貿中心1館展出，3日舉行開幕式，賴清德總統、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及多位政界與出版界代表共同出席。賴清德總統昨出席開幕典禮致詞表示：「找一位好老師不如找好書。」強調閱讀對個人成長的影響，引發全國教育產業總工會不滿，認為總統說
2026年1月台灣新車銷售成績出爐，全月總掛牌數為35,073輛，較上月下滑 25.9%，不過與去年同期相比仍大致持平。在台美汽車關稅政策尚未定案、消費者觀望情緒仍高的情況下，市場並未出現明顯急凍，國產車與主力休旅依舊撐起基本盤，本月銷售榜也出現兩大新黑馬為關注重點，Ford福特與三菱Mitsubishi，分別靠著Territory、Xforce擠入久違的國產車乘用車排名。
去年 Suzuki 小鋼炮 Swift Sport 退場，新一代車型何時會接棒上場成為熱血車迷的關注焦點，根據日媒最新消息，全新 Swift Sport 將於 2026 年秋季正式亮相，將導入 1.4 升渦輪搭配 48V 輕油電系統，同時外觀造型更加激進。
日前，車安資訊網合格產品資訊查詢系統中更出現Foxtron Cavira取得車輛安全審驗合格證資訊，進一步證實Foxtron將以Cavira取代原先的Luxgen n⁷，扮演未來Foxtron品牌在台灣車市電動中型休旅主力，推測最快有望上半年在台上市。
持續關注2024年的精舍虐殺命案！案情在近日出現重大反轉，原來檢察官透過查扣的手機資料發現，精舍的LINE群組中，信眾們都對R幾乎是唯命是從，不過偵查期間，信眾們卻沒人願意透露R到底是何方神聖，檢方靈機一動，利用AI，發現R在葬傳佛教中是仁波切的簡稱，而這也與主嫌王蘊在精舍中的領導身分不謀而合。
2026 年一月份的台灣電動車掛牌數據出爐，和去年十二月相比，今年一月的台灣電動車市場總銷量衰退不少，從超過 7,000 輛下滑到僅有 1,100 輛左右，主要原因在於去年十二月爆量交車 5,124 輛的特斯拉 Model Y 下一批新車仍未到港。
2026 WE ARE 我們的除夕夜將於 1/10 錄影，於 2/16 除夕夜熱鬧播出。今年由 Sandy 吳姍儒四度接下主持棒，規劃10個主題、集結32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子量身打造每段節目內容。卡司名單包括魏如萱、icyball冰球樂團、Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、阿亮 卜學亮、Bii 畢書盡、阿跨面等，更多重量級演出陣容，陸續公布於文總粉專。2026 WE ARE 我們的除夕夜播出資訊、卡司亮點、直播平台一次看。
大馬歌手品冠2024年遭醫師娘裘叡翎指控，以投資獲利最高500%為名，詐騙1740萬入袋後沒下文，品冠反控裘女找黑衣人到家中恐嚇，還透過媒體惡意誹謗，雙方互控詐欺、違反《個資法》等罪名。經台北地檢署調查，認定裘叡翎是聽別人建議決定投資，與品冠無關，品冠也無法證明裘女涉嫌恐嚇、洩漏個資，2日處分2人都
台南市 / 綜合報導 台南市南區金華派出所附近，昨天晚間這起隨機砍人事件，受傷的這名女子，事後也還原了現場情況。根據他的說法，她原先是打算前往派出所對面買晚餐，結果走在斑馬線上時，嫌犯迎面走來，當時他只覺得對方怪怪的，沒有想到會被攻擊。遭遇攻擊後本來只是以為被打一下，過了馬路發現後背愈來愈痛，摸了一下發現手有點溫熱，才知道自己被砍傷。 原始連結
苗栗縣苗栗市米市街南苗市場4日發生鍾男揮刀作勢砍人，且喊著要殺人，一名員警頭被劈；另一名員警反擊開了2槍，1槍擊中犯嫌鍾男，另1槍誤擊見義勇為羅姓男子。
政治中心／張予柔報導由文化部主辦的「2026台北國際書展」4日起至8日在台北世貿中心一館展出，昨（3）日舉行開幕典禮，總統賴清德、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及多位政界與出版界人士出席，共同為年度出版盛事揭開序幕。不過，賴清德在致詞時一句談及閱讀的發言，卻意外引發爭議，掀起不同解讀與討論。
交通部表示，一一五年春節連假自二月十四日（週六）起至二月二十二日（週日）止，共計九天；和平紀念日連假則自二月二十七日（週五）起至三月一日（週日），為期三天。由於兩段連假時間相近，交通部已責成各疏運單位整合規劃，視為一段長天期假期，全面啟動交通疏運應變措施，以因應返鄉與旅遊人潮。在公路部分，高速公路於尖峰時段及重點路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控與開放路肩等措施，並調整免收通行費時段，於二月十七日（農曆初一）至二月二十二日（農曆初六），及二月二十七日至三月一日每日凌晨零時至上午五時免收費用，鼓勵民眾避開尖峰時段行駛。省道方面，連假期間特定時段台九線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及二十一噸（含）以上大貨車通行，並同步實施大客車優先措施。為分散車流、降低道路壅塞，鐵公路 ...
「汽車隔熱紙透光率法制化」將於2月28日正式實施，除規範新車的前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率也須在40%以上。交通部今天(3日)初估，每年將影響41萬輛新領牌車主。 交通部長陳世凱去年2月針對人、車、路推出「道安三支箭」，其中一箭就是要將汽車隔熱紙透光率法制化。隨後公路局也在同年6月底公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，並修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，將自今年2月28日起施行新制。 新制規範第一次申領牌照的大、小客貨新車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率都要達70%以上、前側窗透光率則須在40%以上；至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，除前擋70%以上、其餘側窗及後擋風玻璃均為40%以上。以確保駕駛人行車視野清晰、提升行車安全。 交通部政務次長陳彥伯3日表示，新制不影響現有車輛，但將影響每年新領牌車主大約41萬人。陳彥伯說：『(原音)這次隔熱紙的法制化是針對新車、所謂新登檢領照車輛，每一年大概會有41萬輛的新車要納入這樣的管理方式。那新車以後在定期檢驗的時候，會去做車窗隔熱紙標誌的檢驗，如果不符合相關的規定，就依照「道路交通管理處罰條例」17條的
社會中心／綜合報導北院審理精舍命案，檢方發現一個LINE群組，成員多次提到「一切要遵從R的教導」，但「R」到底是誰？偵查中遲遲無法突破。公訴檢察官陳孟黎透過AI輔助查案，揪出R代表「仁波切」，成功突破信眾心房，證實王薀就是命案首腦。至於藝人李威雖然一再聲稱沒幫腔傷人，但家屬律師怒批，沒阻止形同共犯！藝人李威捲入精舍命案，多次出庭應訊；自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀，更是視為整起精舍殺人案的關鍵主角。因為蔡姓女會計沒處理好離婚財產官司，害他少拿百萬，涉嫌教唆信眾毆打致死。檢方從查扣手機中發現，一個名為「mission」讀書會群組，彼此多次提醒，一切要遵從R的教導，除非R指示，其他人不得擅自行動。究竟代號R是誰，沒一個人肯說，但公訴檢察官陳孟黎，竟然透過AI輔助查案，成功突破出庭者心房。時任高檢署檢察官陳孟黎（2021.10.25）表示「對於過失犯認為說，惡性比較沒有那麼重大，所以之前故意殺人，或是過失致死的，兩個刑度是相差很大的。」ＡＩ表示在英文宗教文獻中 仁波切常被簡稱為「R」（圖／民視新聞）過去曾調高檢署的北檢檢察官陳孟黎，面對地位崇高的R，沒人敢出面指認的局面，靈機一動，向AI詢問「R」在藏傳佛教代表什麼意思，得到回答，在英文宗教文獻中，仁波切常被簡稱為「R」，直接鎖定是作家王薀。一名美籍信眾，面對陳孟黎詢問，群組裡的R是誰，是不是仁波切，是不是王薀，瞬間無法招架，鬆口坦承R代表仁波切，也就是王薀，讓案情豁然開朗。非本案律師劉奕伶表示「如果本案使用AI來確認R身份，再加上其他證據，更能建構完整犯罪事實，來將王薀定罪。」自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀 涉精舍殺人案至今仍遭收押（圖／民視新聞）AI辦案早就不是第一次，包括法官透過AI協助，撰寫判決書，提高審判效率，警車也都配有「AI巡防系統」，進行車牌辨識，這回公訴檢察官，透過AI輔助，確認神秘代號R，也就是主嫌王薀，完成精舍案最後一塊拼圖。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00原文出處：精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀 更多民視新聞報導母疑餵藥"引發臟器衰竭"奪2童命 遭依殺人罪嫌移送最新／台中狠母毒2子！涉殺人罪 法官晚間裁定羈押禁見視線死角惹禍? 水泥預拌車違停起步輾過腳踏車婦