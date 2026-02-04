影/新北汐止自小客駕駛恍神釀禍 直衝撞斷電線桿

即時中心／黃于庭報導高雄環保局有名馬姓清潔員，日前逆向騎電動車撞倒7旬老夫妻，惡劣的是，他不僅未道歉，反而情緒失控出手毆打對方，連前來幫忙的簡姓大學生都遭攻擊。全案依傷害罪移送地檢署，馬男訊後無保請回。高雄市長陳其邁今（3）日於市政會議表揚該名男大生，並強調這種行為非常不應該，並移送考績會議處。陳其邁表示，簡姓同學見義勇為，非常地冷靜跟勇敢，進一步阻止危害擴大，並幫助阿公、阿嬤免於受到傷害，值得肯定，因此市政府進行表揚。此外，鳳山國中江姓同學，日前協助弱勢朋友過馬路，即便當時已經紅燈，但他還是體現善良與勇敢，幫助弱勢市民安全通過。男大生簡司宇（條紋襯衫者）日前見義勇為，在路上協助壓制毆打一對夫妻的馬姓男子，今（3）日接受陳其邁頒獎表揚。（圖／高雄市府提供）針對馬姓清潔員攻擊行為，陳其邁指出，環保局立刻進行懲處，除了先前已暫停他的工作之外，也移送考績會議處。至於馬男去（2025）年10月曾拿磚頭試圖傷害，市府有接過檢舉嗎？他則回應，馬男這次的行為是在下班期間發生，「非常非常不應該」，就其不當行為的部分，環保局先行議處，另涉及刑事犯罪的部分，也希望檢方儘速釐清。陳其邁強調，市府也把簡姓同學見義勇為、相關蒐集到的證據，移送給檢方進行釐清，後來衍生彼此互告的事情，就交由司法釐清。而有關馬男訊後無保請回，他也僅簡單說明「這個都交由司法釐清跟判斷」。對此，該名男大生受訪時談到反被馬男提告，他也坦言擔心是一定會的，不過自己當下沒有反擊、只有制伏，而能否告成就看台灣司法，「台灣法律就是這樣，希望之後會改正」。原文出處：快新聞／陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了 更多民視新聞報導5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊獨家／宣誓就職心慌慌？他爆料3白委認了「再當小藍只有滅亡」

