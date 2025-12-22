影/新北男不滿柯文哲交保 嗆「定時燃燒彈燒法院」

新北市一名男子不滿民眾黨前主席柯文哲7千萬元交保，多次寄恐嚇電子郵件聲稱要「殺人」、「燒毀法院」，警方獲報後迅速將他逮捕查扣汽油等證物送辦，經法院裁定羈押。

警方查扣嫌犯自製計時裝置及工業酒精。（圖／翻攝畫面）

新北三峽分局於9月18日上午接獲新北地方檢察署指揮，指稱一名王姓男子（32歲）疑因不滿民眾黨前主席柯文哲獲法院以7000萬元交保，且於7月至9月間多次寄送恐嚇電子郵件到總統府網站。

檢警調查，王男電子郵件內容包括「說不定在我殺人之前，會先砸爛法院（按：新北地院）」、「9月19日，我會夾帶工業酒精通過安檢進到法院，到時候可有好戲看囉〜」、「燃燒的市府與法院！不結果的花果樹就該當作荊棘燒掉！」、「我心情不好也想燒個什麼，像是…行政怠惰的新北地方法院」、「我發現汽油彈的味道太重了，應該使用工業酒精來製作燃燒彈」。

警方前往嫌犯鶯歌住處逮人。（圖／翻攝畫面）

三峽分局隨即立即成立專案小組偵辦，並於9月19日當日上午11時許，持搜索票前往王男位於鶯歌區住所，查獲疑似自製計時裝置1組及工業酒精3瓶，當場依法將其逮捕，訊後依公共危險罪、恐嚇危害安全罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送新北檢偵辦，檢方偵查終結後依法提起公訴，目前羈押中。

警方呼籲，民眾面對司法或政治爭議，應理性處理，若有不法情事，必將查辦到底，以維護社會治安。

