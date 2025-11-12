影/新北男唱K酒後遭同性伴侶毆傷 怒提告家暴聲請保護令

新北市一對同性夫妻男子，昨（11）日清晨在KTV唱歌喝酒後發生爭執，其中一人持雨傘將對方打傷，遭毆一方事後提告傷害與家暴，並在社群發文稱「不管是男生女生老公要慎選」。

男子在家門口遭同性伴侶毆傷。（圖／翻攝畫面）

新北新莊警分局11日清晨接獲110報案，稱新莊路一帶發生糾紛案件遂派遣警網前往，經了解林姓男子（27歲）與鄧姓男子（20歲）為同性夫妻，當日凌晨在北市某KTV飲酒唱歌時，林男因酒後情緒失控對店員大聲咆哮，鄧男見狀上前攙扶並陪同離開，未料2人在店外等計程車時再度發生爭執各自返家。

鄧男返回新北市新莊住處整理衣物準備離家回桃園老家，在一樓遇見剛到家的林男，林男見他收拾行李要離家，竟情緒失控拿雨傘攻擊鄧男並出言辱罵，造成臉部及手部等多處紅腫瘀青，他不堪挨揍受辱打電話報案，員警到場時現場已無鬥毆情形，鄧男當下不提告由警方陪同回派出所。

林男打傷伴侶遭提告傷害與家暴。（圖／翻攝畫面）

鄧男後續決定向林男提出傷害告訴並聲請保護令，新莊警方依規定受理案件，並完成婦幼安全系統及家庭暴力通報程序，同時協助向新北地方法院聲請通常保護令，全案將林男依違反傷害罪嫌、家庭暴力防治法移請新北檢偵辦。

鄧男遭林男毆打後在社群平台Threads發文，稱自己原本還在KTV開心跳舞，沒想到下一秒就被丈夫拿傘暴打，連雨傘都打到斷掉臉上身上多處掛彩，還說如果沒人阻止自己恐有生命危險，還附上一句「各位姐妹，不管你是男生女生，老公要慎選」。

警方呼籲家暴零容忍，民眾若遭受家暴或身體威脅，應立即確保自身安全並撥打110報案，警方將全力提供協助與保護，共同防止悲劇發生。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

