影/新北石碇轎車自撞分隔島翻車 駕駛酒測值爆表

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新北市昨（10）發生起酒駕自撞案，一名男子傍晚開車行經深坑某路段自撞分隔島翻車，警方到場他拒絕酒測最後強制抽血，發現酒測值嚴重超標，遭當場逮捕依法送辦。

男子酒駕開車自撞分隔島翻車。（圖／翻攝畫面）

警方調查，陳姓男子（66歲）10日傍晚5時許在深坑區飲酒欲開車回家，車輛行經石碇區文山路國道五號交流道平面道路時，不慎自撞分隔島翻覆，車子四輪朝天橫躺路中，陳男未受上自行爬出車外，路過民眾見狀向警方報案。

轄區新店分局獲報立刻派員到場，員警抵達時發現駕駛陳男身上傳來濃濃酒味，員警多次施以酒精吹氣檢測，但陳男連續吹了多次都沒成功，且態度消極不願配合有拒測情事，警方遂將他帶回派出所。

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男子酒駕拒側抽血驗出超標遭送辦。（圖／翻攝畫面）

警方後續報請檢察官核發鑒定許可書後，將陳男帶到醫院強制抽血，經抽血換算後得到酒測值高達0.91MG/L，陳男無從狡賴遭警方當場逮捕，全案訊後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

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