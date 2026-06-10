影/新北翁凌晨遭2車撞飛輾斃 毒駕女遭裁定羈押

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新北市昨（9）日發生一起死亡車禍，蘆洲一名老翁凌晨過馬路時遭女子毒駕開車撞飛，又被後車輾過慘死，2名駕駛均被依過失致死罪送辦，女子因毒駕遭裁定羈押。

老翁遭撞飛後又被輾過送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

警方調查，死者梁姓老翁9日凌晨3時許沿蘆洲區中原路步行，未走行人穿越道過馬路時遭林姓女子（47歲）駕駛的白色休旅車撞飛倒地，又被後面李姓男子（66歲）駕駛的黑色賓士車輾過，當場失去生命跡象，緊急送往醫院搶救仍不幸死亡。

林女毒駕開休旅車撞飛老翁。（圖／翻攝畫面）

轄區蘆洲分局獲報趕赴現場，經檢驗2名駕駛酒測值為0，但林女唾液篩檢結果呈安非他命、卡西酮陽性反應，遭警方依毒駕致死罪、違反毒品危害防制條例當場逮捕，經附帶搜索並檢查所使用之交通工具，未發現有其他違禁物品，後續帶返駐地採尿、製作駕駛人觀察紀錄表並依規定扣車、開立毒駕告發單。

廣告 廣告

林女毒駕撞死人遭裁定羈押。（圖／翻攝畫面）

訊後2人遭移送新北地檢署偵辦，檢方相驗遺體及複訊後，李男涉過失致死罪獲交保，林女則因毒駕致死罪嫌重大，經新北地檢建請羈押，新北地院裁定羈押獲准。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

更多中天新聞網報導

法務部晚間發聲！呼籲審慎評估「柯文哲條款」刪勾串羈押

影/蘆洲變態男路邊連續跟騷女子 警2度逮人建請羈押

影/屏東休假警鷹眼逮通緝犯！毒駕帶喪屍菸彈遭收押