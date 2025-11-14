影/新北耶誕城今開城亮燈 警犬、騎警全出動交通智慧監控

2025新北歡樂耶誕城於今（14）日開城，市長侯友宜於晚間主持開城點燈儀式，新北市警方動員多元警力維護會場安全，並透過科技設備整合交通路況，建立「耶誕科技防衛網」。

新北市警局騎警隊在耶誕城執勤。（圖／翻攝畫面）

新北市警局表示，針對耶誕城維安部分動員警犬隊、鑑識人員、騎警隊及無人機等多元警力維護會場安全；交通部分則透過科技設備整合即時路況、事故通報等相關資訊建立「耶誕科技防衛網」。會場內也部署防踩踏維安警力，散場時延長行人專用時相，確保人潮安全疏導。

廣告 廣告

新北市警方指出，針對交通熱點實施彈性管制與疏導，透過「整合智慧交通系統」，結合各局處監視器畫面、空拍機影像及手機人潮訊號，隨時掌握會場及周邊道路狀況；若發生車流壅塞或突發事件，可立即調度就近警力依狀況快速疏導，騎警隊同步進行巡邏與交通引導，保持道路順暢。

新北市警方投入大量警力維護周邊交通。（圖／翻攝畫面）

另警方與市府交通局交控中心橫向合作，動態調整會場周邊縣民大道、文化路、中山路、新站路及新府路等重要路口號誌，保持號誌連鎖緩解車流；市民廣場及燈區周邊重要路口則啟用行人專用時相，並依人潮量機動調整號誌秒數。

警方也即時掌握活動周邊停車場狀況，與停車業者建立聯繫渠道，若停車場滿場將在主要路口放置告示牌提醒民眾改道。市府觀光旅遊局與警方也分析人潮流向，分階段啟動分流機制，必要時調整進出場路線，板橋車站與捷運站增派警力，引導民眾安全行進，降低踩踏風險。

警犬隊負責會場維安。（圖／翻攝畫面）

警方表示，透過高科技設備與專業警力維護耶誕城安全，包括利用無人機進行空域監控，還是警犬隊執行偵爆安檢，或由騎警隊沿主要道路與人潮密集區巡邏，讓民眾能安心享受2025新北耶誕城盛會。

延伸閱讀

棒棒堂小杰涉閃兵遭求刑2年8月 經紀人回應：全力配合審理

坤達裝高血壓閃兵遭起訴 經紀人發聲「深切反省」否認復工

修杰楷閃兵遭起訴「求刑2年8月」 經紀人發聲了