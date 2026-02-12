(影) 新北藍營定於一尊台中仍歹戲拖棚 江啟臣：我希望能躍進旗艦城

[Newtalk新聞] 國民黨新北市長提名人選，在副市長劉和然宣布全力李四川後已「定於一尊」，但台中市兩位表態者還在纏鬥中，猶如「歹戲拖棚」。江啟臣今（12）日被到會不會覺得台中的人選定調地太慢，他表示，「當然，我也希望有機會讓台中能夠躍進旗艦城，跟新北一起相互合作。」





江啟臣說：「我們很高興看到新北大團結，不管是侯市長也好，劉和然副市長也好，李四川都是我的好朋友，過去我們都一起奮戰過，在不同的議題上面，不同場合上面，甚至不同的縣市還有中央或地方，都是我過去的好夥伴。甚至也是我們的長官，非常高興看到新北有這樣子的大團結的氣勢。我自己也是新北女婿，所以身為新北人的女婿，也非常高興看到（團結）；新北今年底，我想一定是個令人非常期待的結果，也在這邊，謝謝川伯願意承擔新北未來的重責大任，我相信由川伯來帶領，那新北的市政一定可以更上一層樓。」

江啟臣接著表示，「當然，我也希望有機會讓臺中能夠躍進旗艦城，跟新北一起相互合作。因為一個是第一大城，一個是第二大城。我相信新北跟臺中也是一樣，是強強聯手。」





媒體問民進黨提名的何欣純問他，何時要辭副院長？江啟臣答：關於現在的職務跟未來要參選的，這當中都有很多，相關的法律規定了。一切照規定來，那也有也都有前例可循，大家都可以去參考。





對於立委高金素梅傳出有助理費案，現在是由專辦「共諜案」的國安局出手，是否覺得這個合理？會不會引發寒蟬效應？江啟臣回應，高金委員、還有立法院的很多人，都是人民選出來的，高金委員是原住民的委員，她服務的範圍是全國的。過去長期以來，也都為原住民的權益在發聲。那面對一個這樣的司法問題，我們也希望司法能公平公正，能夠勿枉勿縱。

