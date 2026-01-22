影/新北蘆洲休旅車違規釀禍 婦人遭撞卡車底重傷

新北市今（22）日發生一起嚴重車禍，上午7時許一名男子開車行經蘆洲某路段時，因「切西瓜」轉彎撞倒輾過一名婦人，婦人重傷內出血受困車底，現場拖吊車協助脫困後送醫搶救。

蘆洲一名婦人遭休旅車撞擊輾過。（圖／翻攝畫面）

警方調查，肇事駕駛陳姓男子（48歲）上午7時許駕駛休旅車行經蘆洲區民族路，在路口為了搶快「切西瓜」轉彎，不慎撞上行人李姓婦人（60歲）並將她輾過，李婦夾困在車底痛苦哀號，警、消人員獲報到場利用拖吊車協助婦人脫困，救護人員檢傷發現她骨盆受傷有內出血情況，緊急送往醫院搶救。

廣告 廣告

現場利用吊車協助婦人脫困。（圖／翻攝畫面）

陳男則向警方供稱A柱擋住視線沒有看到婦人才會撞上，經查陳男持照正常、酒測值為0，確切車禍原因與肇責仍待調查釐清，但他行經交岔路口未達中心占用來車道搶先左轉彎，警方將依道路交通管理處罰條例開罰，可處600元以上1800元以下罰鍰，未禮讓行人部分最高罰3萬6000元並吊銷駕照。

延伸閱讀

新北翁騎車自摔跌落深溝受困 警消搭梯救援送醫

影/新北八里水泥車翻落5米邊坡 駕駛受困警消急救援

救護車困「科技執法路口」沒人讓 苦主崩潰喊：我選擇死亡