影/新北街頭當街殺人逃亡14年 柬埔寨落網今押解返台

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施姓男子（48歲）2003年在新北蘆洲犯下殺人案遭判刑16年4個月，2012年潛逃出境至今已16年，今年2月在柬埔寨因無護照遭當地移民局查獲，今日遭遣返搭機返台歸案。

回顧此案，全案發生於2003年3月16日凌晨，當時一名王姓女子在新北市蘆洲區集賢路某餐廳與服務生發生口角，隨後透過陳姓男友找來嫌犯施宜璋等多名同夥，攜帶刀械、滅火器前往現場助陣雙方在餐廳門口爆發激烈衝突施男從車內拿刀狂砍張姓男子，張男背部肺臟、肝臟等多處刀傷，最終因失血過多傷重送醫不治。

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案經法院審理，施宜璋因殺人罪遭判處13年6個月徒刑，另又涉毒品及期貨交易法案件，多次上訴最終遭法院判處有期徒刑16年4個月，施嫌卻在2012年4月判決前夕潛逃出境，遭新北地檢署發布通緝，最高檢察署更於近年將他列為重大外逃通緝犯名單。

今年2月間，刑事局駐胡志明市聯絡官與柬埔寨移民局聯手展開緝捕行動，在暹粒地區查獲一名行跡可疑、且身上無護照的台籍男子，經刑事局進行遠端指紋比對與身分確認後，證實該名男子就是逃亡多年的殺人主嫌施宜璋，結束他14年的逃亡生涯。

刑事局指出，由於施男回台須面對最低十多年有期徒刑，故千方百計抵抗遣返回台並籌劃各種脫身之道，經刑事局持續與柬埔寨執法單位溝通協調，派員赴柬國將他押解回台服刑，施男今日搭乘班機返台由國際科幹員逮捕歸案。

刑事局表示，將持續透過駐外警察聯絡官深化與境外執法單位合作關係，跨境執法不間斷與各境外執法單位共同聯防，織起更緊密的治安防護網。

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