影/新北警洩密案最新！涉案層級升高、代理副隊長遭聲押

新北市刑警大隊洩密案再掀波瀾，檢調昨日發動搜索，把鄭姓代理副隊長等4名警員帶回偵訊，檢方訊後認定鄭嫌涉案重大,諭令聲押禁見，其餘3人則分別以5至15萬元不等金額交保。

3名員警9日晚間被帶往新北檢複訊。（圖／翻攝畫面）

回顧全案，去年鄭姓副隊長、趙姓偵查員及王姓巡佐，就因為涉嫌洩密遭檢調偵辦，也都被調整職務，其中王姓警員被調往金山分局，並遭拔除刑事資格改任巡佐，同小隊的張姓偵查佐也因涉及其他洩密案件一併被調查。

中和分局張姓偵查佐遭拘提。（圖／翻攝畫面）

檢調查出，鄭姓代理副隊長等人，在刑警大隊偵一隊共事期間疑似利用職務之便查詢個人資料，並在飲宴場合將案件偵辦進度等機密資訊洩露給黑道分子。

近期檢方又掌握新事證，懷疑鄭姓代理副隊長等人，為獲取槍砲案件情資，還涉嫌養線民、縱放線民，甚至收賄，因此再度把4人帶回偵辦。

新北地檢署檢察官複訊後，認定4人的確涉犯貪污治罪條例、偽造文書及洩密等罪嫌，最後諭知張姓偵查佐以15萬元交保、王姓巡佐10萬元交保、趙姓偵查員5萬元交保，而涉案情節最重的鄭姓代理副隊長，則被裁定聲押禁見，全案目前持續偵辦中。

