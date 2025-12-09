影／新北跨河煙火12/31雙主場盛大登場 MAMAMOO華莎、日本樋口愛壓軸開唱





新北市「閃耀新北1314跨河煙火」今年邁入第5年，侯友宜市長表示，今年團隊年年突破，煙火設計特別邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國「Groupe F」操刀。

規模破紀錄： 煙火總長達13分14秒（意涵「想你，我愛你。一生一世」），總發數高達35,520發，創下歷年最多。

橋河共演： 以淡江大橋為中心，設置6個燃放點，打造《萬花之河・冬之樂章》主題，並搭配電腦燈光束強化橋上視覺動態，展現橋河共演的壯闊景象。煙火將於12月31日20時26分準時引燃。

客製煙火： 團隊代表里昂（Léon）分享，精心策劃訂製少見的煙火，包括八重蕊、五彩瀑布、錦冠瀑布、飛珠遊星煙火和五彩落葉等，歡迎民眾親眼感受震撼。

淡水八里雙主場開唱：HWASA、蕭煌奇、樋口愛接力登場

本次慶典首度以淡水漁人碼頭及八里永續環境教育中心前廣場，打造全台唯一的「雙主場」跨河演出，自16時30分起熱力開唱：

新北在地人蕭煌奇表示，身為土生土長的新北人，能在新北與大家共度2025年的最後一天，將是非常美好的回憶，並將和李炳輝一起演出「流浪到淡水」。

五大主題活動：白天古蹟漫遊、夜晚煙火住宿選擇多

新北市政府表示，今年活動區域橫跨淡水、八里兩岸，規劃「光映淡水」、「星光舞台」、「閃閃市集」、「星月舞台」、「微光市集」五大主題活動，民眾白天可漫遊古蹟市集、夜晚欣賞煙火演出。

活動場域周邊亦有福容大飯店淡水漁人碼頭店、將捷金鬱金香酒店、八里福朋喜來登酒店等旅宿據點，提供住宿及觀賞煙火的便捷選擇。更多「閃耀新北1314跨河煙火」相關訊息，可上活動官網查詢。

