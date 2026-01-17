影/新北醉漢搭小黃霸車運將報警 狂譙踹傷警遭逮捕送辦

新北市一名男子日前搭計程車到蘆洲，因酒醉付了錢卻不願下車，警方獲報到場男子仍不配合怒譙還出腳踹傷員警，最後遭警方強勢逮捕送辦，近日遭法院判處拘役20天。

男子酒醉霸車踹傷警員。（圖／翻攝畫面）

警方調查，陳姓男子（42歲）去年11月7日深夜11時許，搭乘許姓男子（71歲）駕駛的計程車，抵達新北蘆洲區中山一路目的地時，疑因酒醉情緒失控付錢卻不願下車，許男無奈只好打電話報警求助。

轄區蘆洲分局警方獲報派員警趕赴現場，員警抵達後委婉請陳男下車，並詢問欲查證身分資料，過程中陳男均不配合頻頻出口辱罵警方，甚至出腿猛踹踢傷一名員警造成臉部挫傷。

廣告 廣告

員警見陳男屢勸不聽當場告知權利後，將陳男壓制逮捕帶回偵訊，訊後依妨害公務罪移送新北地檢署偵辦，全案經新北地院簡易庭審理，12月15日判處拘役20日、得易科罰金，每1日以新臺幣1千元折算。

延伸閱讀

影/蘆洲毒蟲拒檢咬傷員警 遭強勢壓制逮捕搜出毒品

捷運站外大喊「我有槍」還襲警 狂男在押檢火速起訴

影/北市玉蘭花男不服勸導 襲警遭大外割壓制