影／新年出「撞」況 王陽明追撞前車 自責道歉：我會負責
藝人王陽明發生車禍，他PO出影片透露，在2026年的第一天就發生交通意外，當時號誌轉為綠燈時，他以為前面的車子開走了，便順勢踩下油門，不慎撞上。對於，開春第一撞，他懊惱表示，心情很糟，但也強調，絕不推卸責任，會負責到底。
藝人王陽明：「在2026年第一天，就出車禍了。」藝人王陽明在鏡頭前滿面愁容，因為他剛剛發生車禍意外。
4號晚間，王陽明開車行經路口，當號誌燈轉綠時，他以為前車走了，隨即踩下油門，結果一不小心追撞上去。藝人王陽明：「紀念一下這個2026年，但這也是種緣份吧，對不起啊對不起。」
雖然心情實在低落，不過已經與對方溝通好達成和解。藝人王陽明：「雙方都是平安的，雙方車子也都沒有受很大的傷，對不起我會負責，幸好遇到好的警察，2026年大家路上注意安全。」
幸好雙方都沒事，王陽明強調，絕對會負責到底，不會逃避。
