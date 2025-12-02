影/新店公車連2天出事！高速撞斷路樹 車上滿是乘客狂尖叫

當下車上都是乘客，引來一陣驚呼！新北市新店區昨天（1日）才發生公車臨停路邊遭警車追尾，今天（2日）發生公車撞斷路樹的驚悚事件，司機疑似恍神肇事，事發瞬間的監視器畫面也曝光。

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

整起車禍據新店分局指出，發生在中正路222號，該輛開往南港、汐止方向的951路公車今天上午7點行經該處時，突然往右靠邊，撞斷人行道上的路樹，巨大聲響讓附近居民跟車上乘客都嚇壞了。

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

警方獲報趕來處理，所幸現場無人受傷，整起車禍在上午9點10分排除，初步研判疑似52歲廖姓司機開車時恍神釀禍，經檢測該名司機沒有酒駕，警方目前持續釐清事發原因。

廣告 廣告

車禍瞬間畫面（紅圈處）。 （圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

影/新竹車禍！轎車等紅燈突起步 整排機車騎士被撞倒

高雄小客車誤闖輕軌凱旋武昌站卡住 影響4班次

影/馬國男來台當詐團車手 超商ATM提領29萬當場遭逮