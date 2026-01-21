影/新店拒檢撞傷2警轟3槍仍逃逸 2嫌遭逮搜出巨量毒品

新北市昨（20）日深夜發生一起拒檢衝撞案，一名男子在新店因持有毒品開車撞傷2名警員，警方開3槍反擊仍逃離現場，最後在三峽找到肇事車輛，並陸續逮捕2名嫌犯查獲大量毒品。

嫌犯拒檢開車衝撞拖行員警。（圖／翻攝畫面）

新店分局安康派出所昨日深夜10時許，在新店區祥和路與車子路口執行取締酒駕勤務時，盤查攔檢車輛過程中發現一名蘇男（53歲）神色異常且發現不明白色粉末一包遂要求下車，蘇男拒不配合並加油門企圖逃逸而衝撞員警。

嫌犯朝警方衝撞拖行，現場另名警員先對空鳴1槍制止，蘇男不願停車重踩油門執意駕車離去，員警便再朝車輛開2槍，蘇男仍趁隙朝三峽方向逃逸，造成副所長及陳姓警員頭部、手部擦挫傷，所幸醫治療後暫無大礙。

警方逮捕共犯查扣大量毒品。（圖／翻攝畫面）

新店分局隨即成立專案小組，並於11點時37分在三峽區尋獲遭棄置的涉案車輛，循線查出蘇男逃逸後被許姓男子（44歲）載往桃園後租車離去，今（21）日凌晨4時許先在五股區查獲共犯許男，並於許男身上查獲海洛因5包重79.7公克、安非他命5包重945.3公克、依托咪酯2包重102.8公克、依托咪酯煙彈1顆、大麻1.2公克及電子磅秤及手機。

主嫌中午在中和區遭拘提到案。（圖／翻攝畫面）

專案小組於今日中午12時42分許，持拘票在中和區將蘇男拘提到案，同時查扣鎮暴槍1支、安非他命1包重10公克、海洛因1包及依托咪酯煙彈等證物，全案訊後依毒品、公共危險、妨害公務、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

